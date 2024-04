Leclerc : Sainz n'est pas sous-estimé dans le paddock F1

Deux semaines après son forfait pour appendicite à Djeddah, Carlos Sainz s'est offert la victoire lors du GP d'Australie 2024 de F1, profitant notamment de l'abandon de Max Verstappen en raison d'un problème de freins. La Scuderia Ferrari a réalisé le doublé puisque Charles Leclerc a terminé second, après avoir fait l'undercut à Lando Norris.

Le Monégasque a toutefois été impuissant, par la suite, à opposer une véritable résistance à Sainz, notamment en raison d'une gestion pneumatique perfectible, de son propre aveu. Interrogé sur ce qu'il aurait dû faire pour l'emporter à Melbourne, il a répondu : "Juste être meilleur. En qualifications, je n'ai pas été assez bon. Dans le deuxième relais [de la course], le premier en durs, j'ai eu pas mal de graining à l'avant gauche après la voiture de sécurité [virtuelle]. Le dernier relais a été très bon, mais ça n'a pas suffi. Carlos a donc été meilleur sur ce week-end."

"Mais c'est ce qui s'est passé ces trois dernières années : nous arrivons à une course et Carlos est meilleur, puis je pousse et je suis meilleur à la course suivante, et nous progressons de cette manière. Et c'est très stimulant en tant que pilote d'avoir un coéquipier aussi rapide."

Charles Leclerc et Carlos Sainz sur le podium du GP d'Australie 2024.

Sainz sera libre pour la saison 2025 puisque Ferrari a décidé de le remplacer par Lewis Hamilton. L'Espagnol est un candidat naturel au baquet du Britannique chez Mercedes, mais également du côté de Red Bull où la succession de Sergio Pérez fait partie des enjeux à suivre dans les prochains mois, même s'il est rarement rangé dans la catégorie des top pilotes.

Interrogé sur une éventuelle sous-estimation de son équipier, Leclerc a déclaré : "Je pense que tout le monde connaît la valeur de Carlos dans le paddock. C'est l'un des pilotes les plus estimés du paddock. Il est extrêmement fort à chaque fois qu'il monte dans une Formule 1. Et il l'a démontré à de multiples reprises. Je crois donc qu'il n'est pas sous-estimé sur ce plan."

"Tout le monde connaît la valeur de Carlos. Et c'est pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas trop inquiet pour son avenir, parce que je suis sûr que beaucoup, beaucoup de directeurs d'équipe le savent... Il ne le dit pas, mais c'est sûr qu'ils parlent avec lui ! Et je suis sûr qu'il aura de nombreuses opportunités et qu'il n'aura plus qu'à faire le meilleur choix pour sa carrière."

