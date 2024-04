Il y a 5 ans, la première pole position de Charles Leclerc

Nous sommes en 2019. Mercedes règne depuis plusieurs saisons sur la F1 et tous rêvent de détrôner l'écurie allemande. Ferrari est parmi les équipes attendues, elle qui était la deuxième force du plateau et avait réussi à tenir tête aux Flèches d'Argent la saison passée. De plus, le jeune talent Charles Leclerc, pur produit Ferrari, vient de rejoindre l'équipe en reprenant le baquet de Kimi Räikkönen aux côtés de Sebastian Vettel.

Après un Grand Prix d'Australie terminé à la quatrième place, Leclerc arrive à Bahreïn prêt à en découdre. Les deux Ferrari dominent les essais libres en s'échangeant la première place et les meilleurs temps. Leclerc est à l'aise, il est performant et le week-end commence à prendre forme.

Le samedi, dans la continuité de ses essais, Charles Leclerc décroche la première pole position de sa carrière, devançant son coéquipier en deuxième position et Lewis Hamilton à la troisième place. Le Monégasque bat également le record de la pole en 1'27"866, qui était précédemment détenu par son coéquipier allemand.

Sebastian Vettel, Ferrari, et Charles Leclerc, Ferrari Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Premier pilote monégasque à s'élancer en tête lors d'un Grand Prix, Leclerc rate son départ et perd deux positions d'un coup, dépassé par Vettel et Valtteri Bottas. Mis sous pression par Hamilton, le pilote de 21 ans remonte et reprend l'ascendant sur le Finlandais, puis se lance à la poursuite de son coéquipier. Au sixième tour, Leclerc dépasse Vettel dans la ligne droite grâce au DRS et reprend la tête du Grand Prix. Les deux Ferrari bataillent pour la première place, mais le numéro 16 garde le dessus.

Très performant, il creuse l'écart avec le reste du peloton pendant une quarantaine de tours et la victoire se dessine peu à peu. Derrière lui, Vettel part en tête-à-queue à la sortie du virage 4, après que Hamilton lui a arraché la deuxième place ; l'Allemand dégringole jusqu'à la neuvième position. Ferrari peut faire une croix sur un potentiel doublé.

Au 46e tour, alors qu'il a huit secondes d'avance sur Hamilton, Leclerc informe ses ingénieurs d'un problème sur sa monoplace : quelque chose ne va pas avec le moteur. Il reste encore une dizaine de boucles et le pilote Ferrari perd énormément de puissance alors que les Mercedes qui le suivent lui reprennent quasiment six secondes au tour.

Leclerc se fait d'abord doubler par Hamilton au 48e tour, puis par Bottas au 54e et se retrouve devant Max Verstappen, prêt à faire de même. Heureusement pour le Monégasque et pour Ferrari, les deux Renault de Nico Hülkenberg et de Daniel Ricciardo tombent en panne à trois tours de la fin, permettant à Leclerc de sécuriser sa troisième place sous voiture de sécurité.

Ferrari fête le podium de Charles Leclerc, Ferrari, troisième, dans le parc fermé Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Malgré la désillusion, Leclerc décroche pour autant le premier podium de sa carrière avec la Scuderia, au volant de la SF90. Il faudra attendre septembre, lors du Grand Prix de Belgique de la même saison, pour voir le pilote Ferrari monter sur la première marche et remporter sa première victoire en Formule 1.

À ce jour, Charles Leclerc a inscrit cinq victoires à son palmarès avec deux triomphes d'affilée à Spa puis sur les terres italiennes à Monza en 2019, ainsi que des succès à Bahreïn, à Melbourne et au Red Bull Ring, tous en 2022. Sa victoire au Grand Prix d'Autriche, il y a moins de deux ans, étant la dernière en date pour le Monégasque.