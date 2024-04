Vowles : Mercedes “reviendra plus fort” de la perte de Hamilton

Début février, Mercedes a annoncé la nouvelle fracassante du départ du septuple Champion du monde Lewis Hamilton vers l’équipe Ferrari, qui interviendra à la fin de cette année 2024. Le Britannique rejoindra alors son ancien patron d'équipe en GP2, Frédéric Vasseur. Selon Vowles, le départ de Hamilton sera inévitablement un coup dur pour Mercedes, mais il pense que toutes les parties en sortiront finalement plus fortes.

"Je pense en fait que c'est une bonne chose pour le sport", a déclaré le patron de l'équipe Williams. "Ce sera bon pour Lewis car il se lancera un défi et en tirera des enseignements. Pour Mercedes, ce n’est pas bon à court terme mais je pense, en fait, qu'on les verra tout à fait à l'aise en ce qui concerne leurs pilotes. Ils disposent d'un line-up solide dans lequel puiser. Ils reviendront plus forts. Donc, en fin de compte, c'est une bonne chose pour tout le monde."

Lewis Hamilton et James Vowles, alors responsable de la stratégie Mercedes, en 2019.

Un défi à la hauteur du prestige du pilote et de l’équipe

Bien que le moment choisi par Hamilton pour prendre sa décision ait été inattendu, Vowles affirme qu'il n'est pas surpris que le Britannique soit prêt à sortir de sa zone de confort chez Mercedes et à changer d'environnement pour rejoindre la mythique Scuderia Ferrari.

Lui-même a été amené à se questionner sur sa carrière il y a peu, alors qu'il était l'un des membres-clés de l'organisation Mercedes si dominatrice depuis 2014. "J'ai discuté avec lui et ça a été une décision difficile pour lui", a confié Vowles lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur le sujet.

"Il s'agit avant tout de sa maison et de sa famille depuis de nombreuses années. C'est la même chose pour chacun d'entre nous lorsque nous devons changer d'organisation et partir ailleurs", poursuit cela qui a aussi décidé de quitter Mercedes fin 2022 pour prendre le leadership de Williams. "Cela vous déchire de l'intérieur, mais il veut se prouver à lui-même et prouver au monde qu'il peut traverser l'une des choses les plus difficiles que l'on puisse faire, à savoir la transition vers une nouvelle organisation, et en ressortir gagnant. Il ne lui restait probablement qu'une seule chance dans sa carrière pour le prouver, et je comprends parfaitement les raisons qui l'ont poussé à le faire."