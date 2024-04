L'avenir de Bottas avec Audi ? "La machine se met en route"

Valtteri Bottas fait partie de ces nombreux pilotes en fin de contrat à la fin de 2024. Arrivé chez Stake F1 Team (encore appelé Alfa Romeo à l'époque) en 2022, le Finlandais a été retenu quand l'écurie a activé une clause de prolongation afin de le conserver aux côtés de son coéquipier Zhou Guanyu pour cette saison.

Rappelons que le rachat total de l'écurie suisse par le constructeur Audi a maintenant été finalisé, la marque aux quatre anneaux rejoindra donc la grille de Formule 1 dans deux ans. Il avait été spéculé que Stake ne souhaitait pas garder l'ancien pilote Mercedes dans ses rangs pour ce nouveau chapitre avec Audi, cependant Bottas affirme que les négociations avec la marque allemande ont bien commencé.

"La machine se met en route, lentement. Mais rien de concret pour l'instant", déclare le Finlandais. "Je pense que nous avons besoin de quelques courses supplémentaires [cette saison] et j'espère qu'avec quelques bons résultats, la machine se mettra un peu plus en route, mais ce n'est pas trop le cas pour l'instant."

Le marché des transferts est un sujet qui anime grandement le paddock. Entre le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari qui laisse une place de libre chez Mercedes, l'incertitude qui entoure l'avenir de Max Verstappen, de Carlos Sainz, mais aussi celui de Fernando Alonso, Bottas a reconnu qu'il y avait un "risque" qu'il se fasse dépasser dans la course au baquet.

"C'est pourquoi il faut essayer d'avoir une longueur d'avance" ajoute-t-il. "C'est ce sur quoi mon équipe travaille en coulisses… Je me concentre sur le pilotage et mon équipe essaie d'analyser le marché et de travailler sur différentes options si cela s'avère nécessaire."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Le pilote de 34 ans a manifesté son envie de revenir se battre aux avant-postes. Bottas avait terminé son aventure chez les Flèches d'Argent à la troisième place du championnat 2021 avec 226 points et une victoire au Grand Prix de Turquie. Depuis son arrivée chez Stake, le Finlandais a terminé aux 10e et 15e places du championnat pilotes en 2022 et 2023 et a inscrit un total de 59 points sur les deux saisons.

"Aujourd'hui, ma motivation est de me rapprocher du sommet. Cette sensation de se battre à l'avant me manque. Évidemment, en faisant partie d'Audi, cela pourrait être une grande opportunité pour moi de le faire. Alors bien sûr, c'est intéressant."

"Je ne veux pas vraiment mettre un chiffre précis sur le nombre d'années qu'il me reste, mais simplement parce que je ne vois pas encore la fin arriver. Je sens que j'ai encore beaucoup à donner et beaucoup à accomplir."

Disputant sa 12e saison en Formule 1, Bottas a mis en avant la valeur de son expérience et ce qu'elle pourrait apporter à un nouveau constructeur, et au lendemain des changements de réglementations :

"L'expérience est importante dans ce sport. De plus, lorsqu'il y a des changements de réglementation, vous devez être très dynamique dans la direction que vous prenez avec la voiture et les nouvelles idées. En outre, plus vous avez d'expérience, plus vous pouvez vous adapter à certaines choses. J'espère que ce sera ma force. Aussi, avec tous ceux qui travaillent à mes côtés, ils devraient savoir que j'ai vraiment l'esprit d'équipe."

Bottas estime que la confirmation du rachat total de Stake par Audi, qui a fait taire les rumeurs selon lesquelles la marque hésitait à se lancer en F1, offre à ses employés une "sécurité" et un "plan clair" sur le long terme.