Stake jugeait "important" de s'excuser publiquement auprès de Bottas

Après des problèmes rencontrés par Valtteri Bottas lors du GP de Bahreïn puis par Zhou Guanyu lors de l'épreuve d'Arabie saoudite, le Finlandais a de nouveau été victime d'un souci d'écrou lors d'un arrêt au stand en Australie. Un raté supplémentaire qui lui a coûté une chance d'inscrire des points et l'a condamné à la 14e position. Immédiatement après l'arrivée, Alessandro Alunni Bravi a pris la radio pour s'excuser publiquement au sujet du problème rencontré, tout en promettant qu'il serait résolu.

"C'est important, parce qu'en trois courses, nous avons eu trois problèmes avec les arrêts aux stands, dont deux avec Valtteri", a déclaré le dirigeant à Motorsport.com à propos du message qu'il voulait faire passer. "Pour moi, il est important, lorsque nous avons un problème, de montrer à nos pilotes que nous sommes ensemble, que nous travaillons ensemble. On dit toujours qu'on gagne ou qu'on perd ensemble, mais c'est encore plus important dans cette situation."

"Et Valtteri a fait une course solide. Et nous voulons qu'il soit très motivé pour tous les Grands Prix. Et je pense que c'était le minimum pour nous de nous excuser. Comme je l'ai dit à toute l'équipe, nous devons prendre nos responsabilités lorsque les choses ne vont pas dans la bonne direction et travailler ensemble pour nous améliorer. Je tiens à dire que nous tirons des éléments positifs ce week-end. Bien sûr, tout a été compromis par ces problèmes. Nous devons travailler très dur, car c'est une nouvelle occasion manquée."

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas a reconnu que cette deuxième mésaventure au stand en trois courses était frustrante, d'autant plus qu'une place dans le top 10 était à portée de main en Australie. "C'est dur. Ce n'est pas comme si les points étaient faciles à obtenir cette année. C'est une opportunité manquée", a-t-il regretté.

"Mais cela montre simplement que nous n'avons pas encore résolu à 100% le problème des arrêts. Tout ce que je sais, c'est que nous y travaillons et que nous devons trouver la solution le plus rapidement possible. Nous aurions dû être dans le top 10, surtout si l'on considère qu'il y a eu du carbone cassé ici et là, et des voitures qui ont abandonné."

Alunni Bravi a par ailleurs tenu à souligner le très bon rythme de Bottas avant le problème lors de son arrêt. "Valtteri a montré qu'il avait le rythme nécessaire pour se battre avec Fernando [Alonso] en début de course. Et il avait le même rythme de course que [Yuki] Tsunoda. C'est le point positif que nous pouvons tirer de la course. En ce qui concerne la dégradation des pneus, notre premier relais a été très bon."

"Nous ne pouvons pas tenir compte du deuxième [relais], parce qu'à ce moment-là Valtteri était distancé après l'arrêt au stand, et les drapeaux bleus ont bien sûr affecté sa régularité. Nous savons donc que nous avons ce problème et nous travaillons pour le résoudre. C'est très douloureux pour toute l'équipe parce qu'en termes de performance de la voiture et d'exécution, nous avons été meilleurs [en Australie], des qualifications à la course, et nous serons plus forts à Suzuka."

Avec Adam Cooper