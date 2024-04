Sainz : Ferrari ne sera pas au niveau de Red Bull sans évolution

Ferrari a connu un Grand Prix d'Australie prometteur lors duquel l'écurie italienne s'est offert un inattendu doublé. Bien entendu, les problèmes de freins rencontrés par Max Verstappen dès le début de course rendent la lecture de ce résultat difficile, toutefois il semblait bien qu'à Melbourne les hommes de Frédéric Vasseur avaient les moyens d'être une vraie épine dans le pied de Red Bull, qui avait dominé les deux premiers GP de la campagne.

Carlos Sainz a réalisé un week-end parfait pour s'adjuger la victoire mais l'Espagnol veut se montrer réaliste : la performance est certes encourageante, mais espérer être constamment au niveau de Red Bull sans évolutions est une illusion. "Notre voiture a très bien fonctionné [à Melbourne]. Mais il sera difficile de la maintenir à ce niveau sur tous les circuits tant que nous n'apporterons pas une amélioration pour combler l'écart que nous avons constaté à Bahreïn et à Djeddah."

"En Australie, dès le premier tour, nous avons senti que la voiture était capable de gagner. Et même si Red Bull était également rapide et en pole, en qualifs ils n'étaient pas hors de portée pour nous. Il y aura des circuits où nous serons forts, comme nous l'avons vu l'année dernière. Et cette année, il semble que notre rythme de course soit meilleur même sur les circuits où nous sommes plus forts. Avec un bon programme de développement, j'espère que nous pourrons challenger Red Bull plus souvent."

Carlos Sainz, Ferrari Photo de: Ferrari

Alors qu'une petite évolution aérodynamique est prévue pour Suzuka ce week-end, le premier gros package doit normalement être introduit à Imola en mai. Mais la Scuderia travaille d'arrache-pied pour qu'il soit prêt aussi rapidement que possible, peut-être même dès le Japon.

Quoi qu'il en soit, et même si le cas de l'abandon de Verstappen interdit toute conclusion, les pilotes sont encouragés de constater de quoi est capable la SF-24 en rythme de course. Pour Sainz, il n'était pas sûr que Verstappen, même avec une voiture fonctionnelle, puisse lui résister. "J'ai senti que je pouvais le suivre dans le premier tour et j'ai essayé d'avoir le DRS, juste pour m'assurer que... Le DRS est super puissant ici."

"Il a ensuite perdu la voiture dans le virage 3 et j'ai eu l'occasion de me rapprocher et de tenter un dépassement. Dès qu'il s'est retrouvé derrière, je pense qu'il a commencé à avoir des difficultés avec les freins et c'était fini pour lui. C'est dommage parce que nous aurions pu, je pense, avoir une bataille pour la première place aujourd'hui. Mais, vous savez, je suis heureux de remporter la victoire. Il en a connu beaucoup."

Avec Franco Nugnes et Benjamin Vinel