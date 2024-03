Hamilton : La Mercedes 2024 n'est pas la "sœur maléfique" de la W14

Lors des deux saisons précédentes, les premières du cycle réglementaire actuel, Mercedes s'est concentré sur un design de voiture dont l'une des particularités était la présence de pontons réduits à leur plus simple expression. Cette formule, vite surnommée "zéro ponton" par les médias, n'a cependant pas offert la performance attendue, en partie en raison des rebonds et du marsouinage occasionnés, et l'écurie a fini par changer son fusil d'épaule au début de la campagne 2023.

Au moment d'aborder 2024, Mercedes a longuement expliqué avoir grandement revu sa copie afin de repartir sur des bases saines, avec une philosophie globale se rapprochant bien plus de la référence de l'an passé, la Red Bull RB19. Si les pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, n'ont pas caché qu'il y avait du travail à faire, les essais hivernaux leur ont donné le sentiment que la W15 avait au moins permis de corriger les problèmes de comportement et d'imprévisibilité de ses devancières.

Malgré tout, le début de saison n'a pas été particulièrement brillant pour l'écurie allemande, qui aborde le GP d'Australie de ce week-end en quatrième place chez les constructeurs et après une épreuve où des problèmes de rebonds à haute vitesse ont de nouveau été mis en lumière. Pas question, cependant, pour Hamilton de revenir sur ce qu'il disait lors de la pré-saison : selon lui, Mercedes dispose bien d'une F1 à fort potentiel.

"Ce n'est assurément pas une sœur maléfique ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que nous avons une voiture extraordinaire ; elle a beaucoup de potentiel. C'est juste que nous ne l'avons pas optimisée via les réglages pour l'instant. Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de nos performances lors des deux premières courses. Mais elle a beaucoup de potentiel encore inexploité."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"C'est donc sur cela que tout le monde se concentre, en essayant de comprendre la voiture. Nous espérons que ce week-end nous permettra de faire un pas en avant. Il y a eu énormément de travail ; tout le monde a la tête dans les chiffres. Je suis positif pour ce week-end. Nous avons connu deux courses qui n'étaient pas très bonnes, mais il y a encore une longue route devant nous."

Russell, qui s'était pour sa part plaint d'une monoplace semblant régresser à mesure que les week-ends de GP avancent, estime que Mercedes a surtout souffert d'un roulage limité avant d'aborder la saison : "Nous n'avons fait que trois jours d'essais et deux courses. Si vous comparez cette situation à celle d'une équipe de football : si elle a trois jours d'entraînement dans les jambes, lors des deux premiers matchs de la saison, elle sera toujours en train de comprendre comment tirer le meilleur parti de chaque joueur et maximiser l'équipe..."

"Nous avons beaucoup appris de ces deux premières courses. Nous allons tester beaucoup de choses sur la voiture [à Melbourne] afin de mieux comprendre comment en tirer le meilleur parti", a-t-il conclu.

Avec Matt Kew