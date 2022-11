Hamilton : "On aurait dû partir en tendres"

Charger le lecteur audio

Mercedes était compétitif ce week-end sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, mais Max Verstappen est finalement encore et toujours intouchable. Lewis Hamilton était le plus rapide en Q1 et en Q2, mais Verstappen a arraché la pole position aux Flèches d'Argent ; en course, le Britannique s'est maintenu à moins de deux secondes du pilote Red Bull dans le premier relais.

Mercedes avait pris le départ en mediums avec l'intention d'adopter une stratégie à un arrêt en chaussant les durs, tandis que les Red Bull se sont élancées en tendres, si bien que l'on pouvait s'attendre à deux arrêts pour elles. Finalement, avec une dégradation moindre, Verstappen a fait fonctionner une tactique tendres/mediums et a progressivement creusé l'écart pour s'imposer avec pas moins de 15 secondes d'avance sous le drapeau à damier.

"J'étais si proche dans ce premier relais, mais je pense que la Red Bull était clairement trop rapide aujourd'hui", a commenté Hamilton. "En fin de compte, ils avaient peut-être la meilleure stratégie pneumatique."

Interrogé sur un composé dur dont il s'est plaint à plusieurs reprises comme son coéquipier George Russell, le septuple Champion du monde a ajouté : "Je ne suis pas sûr que c'était le bon pneu, au final. J'ai pensé qu'on aurait dû partir en tendres, nous avions le pneu opposé. Ça allait dans le premier relais, mais le pneu dur n'y était pas. Félicitations à Max, c'est super d'être ici [sur le podium] et de séparer les deux [pilotes Red Bull]."

Hamilton a effectivement signé son huitième podium de la saison, autant que Carlos Sainz et un de plus que Russell. Il s'est emparé de la cinquième place du championnat des pilotes devant l'Ibère, avec 216 points contre 212 à l'actif de Sainz et 231 au compteur pour Russell.