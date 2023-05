Hamilton a remplacé Cullen par deux personnes

Angela Cullen était un membre clé de l'entourage de Lewis Hamilton en tant que kinésithérapeute et qu'assistante ; son départ a été annoncé en mars, après sept ans de collaboration. Son rôle est désormais partagé par deux nouveaux kinésithérapeutes, et elle reste en contact avec le septuple Champion du monde, des projets communs demeurant.

"J'ai une organisation légèrement différente : le rôle est partagé par deux personnes", a expliqué Hamilton. "Le reste de mon équipe est identique. Ange et moi discutions l'autre jour, nous restons en contact assez régulièrement. Nous serons toujours dans la vie l'un de l'autre, toujours tournés vers la prochaine aventure où l'on va s'amuser, que ce soit le saut en parachute, l'ascension du mont Everest que nous ferons probablement ensemble un jour – qui sait ! Nous allons continuer de nous soutenir dans nos vies respectives."

Interrogé sur sa longévité en Formule 1, Hamilton ajoute que s'il reste performant, c'est en grande partie grâce à son entraînement et à son régime alimentaire, faisant volontiers des sacrifices pour une nutrition optimale. Il donne la priorité à la récupération entre les courses – contrairement à ce qu'il faisait lors de ses premières saisons en Formule 1 – avec le soutien de ses kinés.

"Je récupère mieux car je me concentre là-dessus plus que jamais auparavant", a estimé l'Anglais de 38 ans. "Quand j'avais 22 ans, je ne me concentrais pas sur la récupération. Je ne savais rien de la récupération. Je rentrais chez moi, je mangeais sûrement une pizza, ne sachant pas ce que je devais faire le lendemain. Je n'avais pas de spécialistes autour de moi pour me guider dans ce domaine. J'avais un kiné, mais on ne faisait pas grand-chose. On faisait de l'entraînement ensemble, on faisait de la natation ensemble, mais je n'avais pas tous les détails sur la nutrition, la récupération des fluides perdus, les étirements, toutes ces différentes choses. Je ne faisais pas ça à l'époque."

"Mais je ne sais pas si les pilotes de l'époque avaient une telle condition physique, leur perte de performance était probablement supérieure à la nôtre, car nous nous entraînons bien plus qu'ils ne le faisaient."