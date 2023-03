Lewis Hamilton et Angela Cullen se séparent

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton et Angela Cullen, c'est fini. Pendant sept ans, Cullen a été plus qu'une préparatrice physique pour le septuple Champion du monde de Formule 1 : un véritable bras droit, avec un soutien moral non négligeable. Dans un entretien début 2021, Hamilton ne tarissait pas d'éloges sur sa collègue : "Elle est la femme la plus travailleuse que je côtoie. Elle est concentrée, altruiste et rend mes week-ends paisibles. Chaque jour, quand je me réveille, quelle que soit l'heure, elle est juste positive – elle n'a jamais été négative une seule journée, et c'est très, très important."

Le pilote et la physiothérapeute viennent toutefois d'annoncer leur séparation sur Instagram, alors que vient de commencer le week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite, où l'intéressée n'est pas présente.

"Pendant les sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés et m'a poussé à être la meilleure version de moi-même", a écrit Hamilton. "Je suis un athlète plus fort et quelqu'un de meilleur grâce à elle. Alors aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter tout le meilleur alors qu'elle va désormais s'efforcer de réaliser ses rêves. Merci pour tout Angela, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve."

Angela Cullen au Grand Prix de Bahreïn 2023

"Il y a sept ans jour pour jour, j'étais dans le paddock F1 pour la première fois au Grand Prix d'Australie", a ajouté Cullen. "Aujourd'hui, je suis enthousiaste de vous dire que je me lance dans ma prochaine aventure. Je suis extrêmement reconnaissante et chanceuse d'avoir connu cette aventure incroyable en F1, et je sais que mon histoire va continuer. Merci à l'équipe Mercedes-Benz, qui est ma famille depuis sept ans."

"Et Lewis Hamilton, toi qui es le GOAT [le plus grand de tous les temps, ndlr] ! C'était un immense honneur et plaisir d'être à tes côtés. Je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli ! Merci de m'avoir soutenu, d'avoir cru en moi et de m'avoir montré le potentiel sans limite que nous avons tous en nous. Je suis super enthousiaste de découvrir le nouveau chapitre que tu vas vivre. Rien n'est impossible pour toi. Ne cesse jamais d'y croire. L'aventure de la vie est une grande vague. Continue à surfer dessus. Vois tes rêves en grand, car les rêves se réalisent bel et bien. Je serai toujours à tes côtés. Still We Rise."

Avec Angela Cullen à ses côtés, Lewis Hamilton a remporté quatre titres mondiaux consécutifs et 60 victoires pour un total de 104 podiums en 144 Grands Prix.

