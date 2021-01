Angela Cullen, actrice majeure du succès de Lewis Hamilton

Quatre titres mondiaux, 52 victoires et 78 podiums en 99 Grands Prix… Les chiffres de Lewis Hamilton sur les cinq dernières saisons de Formule 1 donnent le vertige. Ils sont bien évidemment à mettre au crédit du talent du septuple Champion du monde et du travail accompli par l'écurie Mercedes, mais aussi de la contribution d'Angela Cullen, véritable bras droit de Hamilton, qui gère sa préparation physique au quotidien.

"Bien sûr, les gens ne comprendront pas ça, naturellement, car ils voient ça de loin, mais elle est l'une des meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie", affirme le Britannique, relayé par le site officiel de la F1. "J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens, et elle est la femme la plus travailleuse que je côtoie."

"Elle est concentrée, altruiste et rend mes week-ends paisibles. Chaque jour, quand je me réveille, quelle que soit l'heure, elle est juste positive – elle n'a jamais été négative une seule journée, et c'est très, très important. Je pense qu'il est important dans la vie de s'entourer de personnes positives. On ne peut pas traîner des poids morts, on ne peut pas traîner des gens qui ne vous encouragent pas à devenir meilleur et qui ne vous remontent pas le moral quand ça ne va pas. Il faut s'entourer de gens qui peuvent faire ça, et elle en fait partie."

Hamilton explique qu'avant de travailler avec la Néo-Zélandaise, ses collaborateurs précédents ne lui donnaient pas satisfaction. "Quand on arrive en Formule 1, il y a toute cette idée de préparateurs physiques, mais beaucoup d'entre eux – ou certains d'entre eux – ne sont que des entraîneurs", analyse le pilote Mercedes. "Ils prennent le titre de préparateur physique, mais un préparateur physique est un kiné."

"Pendant des années, j'ai toujours eu un homme comme entraîneur, mais j'ai remarqué que j'avais toujours différents problèmes. J'avais les muscles du cou tendus, ou bien j'avais des problèmes dans le bas du dos, ou au fessier, quoi que ce soit, et mon entraîneur n'arrivait jamais à résoudre ça. Il fallait faire avec au fil du week-end, et je me disais 'ça n'a pas de sens, je ne devrais pas avoir à m'entraîner le week-end'. Je me suis donc dit qu'il fallait que je trouve un préparateur physique. Angela avait un peu travaillé sur moi à la maison, je lui ai donc demandé si elle aimerait voyager avec moi. J'étais loin de me douter que nous allions avoir le meilleur partenariat qui soit."