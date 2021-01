Pérez découvre Red Bull : "Je pensais n'avoir aucune chance"

Sergio Pérez a fait cette semaine ses premiers pas avec sa nouvelle écurie. Mardi, le pilote mexicain s'est rendu à Milton Keynes pour entrer dans le vif du sujet, à deux mois et demi du début de la saison 2020, à Bahreïn. Sans volant garanti il y a quelques semaines encore, l'ex-pilote Racing Point a convaincu Red Bull Racing de l'enrôler pour un an afin de remplacer Alexander Albon, dont l'irrégularité a ainsi été sanctionnée. Après avoir connu enfin la victoire lors du Grand Prix de Sakhir en décembre, Pérez débarque dans une structure qui sait gagner et lui offre les meilleures chances de succès depuis le début de sa carrière.

"C'est une marque fantastique", assure Pérez. "De toutes les équipes de Formule 1, je pensais n'avoir aucune chance de la rejoindre car je ne faisais pas partie du programme junior. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. C'est un rêve qui devient réalité. Quand je mets la tenue Red Bull, je me dis 'Wow, c'est la marque pour laquelle je pilote !' C'est incroyable et difficile à imaginer. C'est une opportunité pour laquelle j'ai travaillé très dur, pendant plus de 15 ans. Je pense qu'elle arrive au bon moment, je suis prêt."

"Je donne toujours mon maximum et l'année dernière, j'avais enfin une voiture avec laquelle je pouvais en montrer un peu plus, et les gens ont vu de quoi j'étais capable. Désormais, c'est une grosse opportunité. Je dois franchir un nouveau cap dans tous les domaines et j'y suis prêt. La seule chose qui me manquait, c'était l'opportunité. Maintenant que je l'ai, c'est à moi de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais tout faire pour dépasser les attentes. Si nous avons une voiture qui peut gagner le titre, je ferai en sorte de le décrocher. Et si ce n'est pas le cas, si nous avons une voiture qui ne peut que terminer troisième, je ferai en sorte de terminer deuxième."

Sergio Pérez va avoir peu de temps pour découvrir ce tout nouvel environnement, après avoir connu la stabilité de la même écurie pendant sept saisons de suite. Néanmoins, toutes les têtes ne lui sont pas étrangères, puisqu'il a déjà évolué sous les ordres de Christian Horner lorsqu'il courait pour Arden International en GP2, lors de la saison 2009.

"J'ai travaillé avec Christian et son père, j'ai piloté pour lui lors de ma première saison en GP2", se souvient Pérez. "C'est fou de se dire que nous allons de nouveau travailler ensemble 12 ans plus tard. J'admire beaucoup Christian. C'est avant tout quelqu'un de fantastique à avoir autour de soi, et c'est aussi un grand patron d'équipe. De grands moments nous attendent."

"J'espère que nous allons vivre une très bonne saison, et c'est la seule manière pour moi de pouvoir remercier M. Mateschitz, le Dr Marko, Christian, Adrian [Newey] et toute l'équipe. Personne auparavant ne m'avait donné ma chance dans une grande équipe. J'espère que nous entendrons plusieurs fois l'hymne mexicain la saison prochaine !"