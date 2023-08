Hamilton avait un gros rythme, Mercedes une stratégie "médiocre"

Sixième du Grand Prix des Pays-Bas après avoir été éliminé la veille dès la Q2, Lewis Hamilton est convaincu qu'il avait ce dimanche un rythme qui lui aurait permis de se battre pour la victoire dans les conditions changeantes et pluvieuses de Zandvoort. Le Britannique a en plus dû composer avec une stratégie ratée de Mercedes lorsque la pluie a fait son apparition peu après le départ, restant trop longtemps en pneus slicks avant de passer au stand. Auteur d'une belle remontée par la suite, il retient avant tout le niveau de performance de la W14 dans ce contexte.

"Dans ces conditions, si l'on avait pris la bonne décision, j'avais le rythme nécessaire pour rivaliser avec les deux premiers", assure-t-il au micro de Sky Sports. "Si je suis vraiment honnête, je pense que l'on aurait été en mesure de rivaliser avec Max [Verstappen]. Particulièrement lorsque c'est devenu sec, je pense que l'on n'était pas très loin au niveau du rythme. Je ne dis pas qu'on les aurait battus, mais je pense que l'on aurait été proches."

"Je pense qu'aujourd'hui, c'était une rédemption, dans le sens où c'était terrible hier. On a réussi à régler un peu mieux la voiture aujourd'hui, et à dépasser un paquet de monde. Aujourd'hui j'avais le rythme. J'étais dans le rythme de Max en course, mais on était mal placés. Je suis parti 13e, à un moment donné j'étais dernier, et je suis remonté à la sixième place donc oui, je suis content."

C'était absolument médiocre de notre part, et je m'inclus dedans. Toto Wolff, directeur de Mercedes

Difficile de faire des suppositions, mais Mercedes ne se cache pas quant à son erreur monumentale de stratégie qui lui a coûté si cher en début de course.

"On est restés trop longtemps en piste, c'était catastrophique", admet Toto Wolff au micro de Sky Sports en évoquant le nombre de tours passés en slicks après le départ. "On s'est complètement trompé. On va procéder à un examen approfondi. La situation n'est jamais le fait d'une seule personne ou d'un seul département. C'est la communication entre le pilote, le muret des stands, la stratégie, la météo et nous tous qui prenons les décisions. C'était absolument médiocre de notre part, et je m'inclus dedans."

"C'est ennuyeux, car la voiture avait vraiment un très bon rythme. Après ça, il fallait remonter du mieux possible. On a vu à la fin, avec les intermédiaires, que George [Russell] avait le rythme de Max, et que Lewis était très fort derrière Sainz. On aurait pu finir beaucoup plus haut. Je préfère avoir un bon rythme et signer un résultat médiocre, même si ça fait mal. Mais il y a de l'amertume parce que le résultat est vraiment mauvais. Il aurait pu être meilleur, mais ça ne compte pas dans notre sport."