Piastri devrait éviter l'effet "boule de neige" subi par Schumacher

Jusqu'ici, la carrière d'Oscar Piastri en Formule 1 n'a pas commencé comme le voulait l'intéressé. Le pilote McLaren a été contraint à l'abandon par un problème électrique au bout de 13 tours à Bahreïn tandis qu'en Arabie saoudite, une touchette avec Pierre Gasly au premier tour l'a contraint à un arrêt au stand immédiat pour changer d'aileron avant.

Les résultats ne sont donc pas là, mais pour autant les performances ne sont pas décevantes pour le champion F3 et F2, qui a atteint la Q3 lors des qualifications à Djeddah. Piastri ne va pas forcément avoir le même impact qu'un Lewis Hamilton à ses débuts, mais Damon Hill ne s'inquiète pas pour lui.

"Si ça commence de manière compliquée, on peut mettre toute la saison à s'en remettre", souligne Hill auprès de Motorsport.com. "Les gens sont très prompts à juger et à chercher des raisons de le faire."

"Les grands pilotes sont arrivés en Formule 1 de manière fracassante. Michael Schumacher, Max Verstappen, Ayrton Senna, ils sont arrivés et tout le monde s'est demandé : 'Wow, c'est qui ce gars ? Il vient d'où ?' Je ne dirais pas qu'Oscar a eu l'opportunité d'en faire autant, mais il a assurément paru très compétent et solide. On ne se dit pas de lui : 'Oh mon dieu, il a l'air un peu fragile'."

Les accidents de Mick Schumacher lui ont probablement coûté sa place en F1

Le Champion du monde 1996 ne manque pas de dresser une comparaison avec Mick Schumacher, qui a connu une première saison encourageante au volant d'une monoplace de fond de grille, dominateur vis-à-vis de son coéquipier Nikita Mazepin, avant que plusieurs accidents coûteux et un manque de performance en 2022 ne lui coûtent sa place sur la grille avec Haas F1 Team.

"Mick Schumacher n'a jamais réalisé une de ces performances qui attirent l'attention de tout le monde, il a peiné à inspirer la confiance que le pilote a besoin de susciter", analyse Hill. "En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ça fait un énorme effet boule de neige : la boule devient de plus en plus lourde, et elle t'écrase. Jusqu'à présent, Oscar n'a pas eu à réfléchir à ce problème. Il a de très bonnes bases sur lesquelles s'appuyer."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen

