Formule 1 GP de Mexico

Hirakawa remplace Ocon chez Haas pour le Grand Prix de Mexico

Esteban Ocon ne participera pas au Grand Prix de Mexico, où Ryo Hirakawa le remplace chez Haas à partir des EL3.

Basile Davoine

Publié: 31 oct. 2026, 14:45

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Surprise à Mexico ce samedi : Esteban Ocon est forfait pour le Grand Prix couru sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez ce week-end. Le Français était pourtant présent vendredi, où il a participé à la deuxième séance d'essais libres après avoir laissé le volant de sa monoplace à Ryo Hirakawa en EL1.

C'est justement le pilote japonais, réserviste de l'écurie américaine, qui prendra la place du pilote tricolore dans le baquet de la VF-26 à partir des EL3, ainsi que pour les qualifications et la course.

"L'équipe TGR Haas F1 Team a annoncé que son pilote de réserve, Ryō Hirakawa, remplacera Esteban Ocon pour la fin du week-end du Grand Prix de Mexico", indique un communiqué transmis en début de journée au Mexique.

"Le Japonais a participé aux EL1 disputés vendredi sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Il s'agissait de sa troisième apparition en essais libres cette saison au volant de la VF-26. Il a terminé la séance à la 15e place."

"Ryō Hirakawa fera équipe avec son coéquipier Ollie Bearman lors des EL3 et des qualifications samedi, puis du Grand Prix de 71 tours dimanche. Il fera ainsi ses débuts en course en Formule 1."

"Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment."

L'équipe n'a pas précisé le motif de l'absence d'Esteban Ocon, qui quittera l'écurie à la fin de la saison. On sait néanmoins que plusieurs pilotes ont été malades dans le paddock depuis jeudi.

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