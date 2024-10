Honda tente d'obtenir un test chez Red Bull pour Tsunoda

Le motoriste actuel de Red Bull, Honda, cherche à obtenir de la part de l'écurie autrichienne qu'un test soit organisé avec Yuki Tsunoda pour que le Japonais puisse démontrer ce dont il est capable. La firme soutient depuis longtemps la carrière du pilote de 24 ans, et c'est d'ailleurs par ce biais qu'il est arrivé en F1 en 2021 chez AlphaTauri, l'ancienne identité de Visa Cash App RB (VCARB).

Toutefois, alors même que les spéculations vont bon train depuis plus d'un an sur le second baquet de l'écurie mère, Tsunoda n'a semble-t-il jamais véritablement été vu comme une piste pour l'avenir. La position de Sergio Pérez étant actuellement plus fragile que jamais, et sans option évidente à court terme, Red Bull a remplacé Daniel Ricciardo par Liam Lawson pour la fin de saison chez VCARB, afin d'évaluer le Néo-Zélandais.

C'est bien ce dernier qui, à ce jour, semble le mieux placé pour remplacer Pérez en vue de 2025, le cas échéant. Toutefois, dans le clan japonais, le fait que Tsunoda n'ait jamais eu la chance de monter dans une Red Bull pour un véritable test est actuellement au centre de discussions avec les responsables du programme autrichien.

En ce qui concerne Tsunoda, notre objectif est qu'il travaille dur et qu'il obtienne un baquet chez Red Bull Racing.

S'exprimant pour Motorsport.com, le président de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, s'est montré on ne peut plus clair : "En ce qui concerne Tsunoda, notre objectif est qu'il travaille dur et qu'il obtienne un baquet chez Red Bull Racing. Nous pensons qu'il a le talent nécessaire."

"Bien sûr, les décisions concernant les pilotes reviennent en dernier ressort à l'équipe, mais en tant que partenaire, nous avons demandé avec insistance que Tsunoda ait la possibilité de piloter et de tester une Red Bull. Nous voulons au moins lui donner l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. J'en ai également parlé directement avec Christian [Horner, le directeur de Red Bull Racing]. Il n'a pas exclu cette possibilité. Rien n'a encore été décidé, mais je pense que nous devons faire les choses correctement."

En dépit de la fin prochaine de l'alliance avec Honda, puisque Red Bull va se tourner vers la fabrication de ses propres unités de puissance, en partenariat avec Ford, à compter de 2026 alors que le motoriste nippon deviendra le partenaire d'usine d'Aston Martin, le patron du HRC souhaite que Tsunoda s'inscrive dans le temps long chez Red Bull.

"Si tout se passe bien et que les capacités de Tsunoda sont reconnues, je pense qu'il pourrait rester chez Red Bull au-delà de 2026 et se battre pour les championnats. Le mieux serait que Tsunoda devienne davantage un pilote Red Bull [qu'un pilote Honda]. Ce n'est pas comme s'il allait rompre définitivement les liens avec Honda. Sa priorité actuelle devrait être d'obtenir un siège chez Red Bull, et si c'est son objectif, il devrait le poursuivre."

Avec Ken Tanaka et Jonathan Noble