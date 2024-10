Horner : Red Bull "ne peut pas se permettre" un tel écart entre ses pilotes

La saison 2024 est celle du retour sur terre pour Red Bull, après un an et demi à écraser la Formule 1. En dépit d'un début de campagne dans la lignée de la saison précédente, l'écurie autrichienne a déjà été dépassée en performance par McLaren, qui a pris la tête du classement constructeurs, et plus occasionnellement par Ferrari et Mercedes, de telle sorte qu'elle n'a plus remporté de GP depuis la manche espagnole, en juin dernier.

Toutefois, l'un des gros problèmes de l'équipe, au-delà de ses performances en berne, est celui de son duo de pilotes. Si Max Verstappen affiche un niveau qui lui permet encore, à six Grands Prix de la fin de saison, d'être en position favorable pour empocher un quatrième titre, Sergio Pérez est bien plus en difficulté. À l'heure d'entamer le dernier quart de la saison, le Mexicain compte en effet 187 points de retard sur son équipier et n'a inscrit que 41 unités lors des 12 dernières épreuves en date.

Pérez a vu son contrat être renouvelé au printemps, de sorte qu'il est lié à Red Bull jusqu'à la fin de saison 2026. Toutefois, il a rapidement été clair pour tout le monde que cet engagement était assorti de clauses permettant au constructeur de Milton Keynes de pouvoir le remplacer si les performances ne sont pas au-rendez-vous. Daniel Ricciardo était vu comme un candidat potentiel, mais n'a lui-même pas vraiment convaincu, de sorte que son aventure en F1 s'est arrêtée après le GP de Singapour, pour laisser sa chance à Liam Lawson chez VCARB.

Helmut Marko a été clair sur ce que cela pouvait signifier : le Néo-Zélandais va être évalué pour le futur de Red Bull et 2025 est clairement en ligne de mire. Christian Horner explique de son côté qu'il a besoin de comprendre les options disponibles pour l'avenir, dans ce moment crucial où la lutte pour les titres mondiaux risque d'être encore plus resserrée l'année prochaine. Outre la question des trophées, c'est aussi celle des gains financiers, avec des différences sensibles entre les différentes places au championnat, qui est en jeu.

"Nous avons désespérément besoin de réponses", a reconnu Horner pour Motorsport.com. "Quand vous regardez la concurrence, Ferrari va être fort l'année prochaine, avec [Lewis] Hamilton et [Charles] Leclerc. De plus, le line up McLaren de [Lando] Norris et [Oscar] Piastri est solide. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas un gros écart entre nos deux pilotes parce qu'on ne peut pas se le permettre."

Avec Jonathan Noble