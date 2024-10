Pourquoi les jeunes pilotes suscitent à nouveau l'intérêt en F1

Pour la première fois dans l'histoire, la saison 2024 de Formule 1 présentait les mêmes pilotes que la grille de la saison dernière, avec aucun nouveau venu à Bahreïn. Le contraste avec 2025 pourrait difficilement être plus grand, avec quatre nouvelles recrues attendues, et peut-être une cinquième, sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, première manche de la saison.

Après le Grand Prix de Singapour, Red Bull et Visa Cash App RB ont annoncé leur séparation avec Daniel Ricciardo. Dans le même temps, l'écurie autrichienne a confirmé que Liam Lawson remplacerait l'Australien chez VCARB jusqu'à la fin de la saison et, bien qu'aucune mention n'ait été faite de 2025, le Néo-Zélandais pilotera probablement aux côtés de Yuki Tsunoda l'année prochaine pour sa première campagne à temps plein.

Il rejoindra Kimi Antonelli chez Mercedes, Jack Doohan chez Alpine et Oliver Bearman chez Haas. De plus, un cinquième rookie pourrait également faire son apparition chez Sauber, Valtteri Bottas étant confronté à Franco Colapinto, pilote Williams jusqu'à la fin de la saison, et Gabriel Bortoleto, protégé de McLaren.

Des jeunes pilotes beaucoup mieux préparés

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi l'année 2025 pourrait être qualifiée d'"année des rookies". Les équipes sont limitées au vivier de talents disponibles et prêts à sauter le pas au bon moment. Un talent générationnel comme Antonelli, que Mercedes a décidé de promouvoir plus tôt que prévu, ne se présente pas tous les ans.

Mais s'il y a un aspect qui relie les jeunes pilotes mentionnés ci-dessus, c'est bien leur niveau de préparation hors normes, conjuguant une carrière au sein des catégories junior de la FIA avec un nombre incalculable d'heures de simulateur et d'essais privés. Cela a permis d'expliquer pourquoi Oscar Piastri, pilote McLaren, s'est adapté si rapidement à la catégorie reine l'année dernière, et cela a également porté ses fruits lors de la pige de Bearman chez Ferrari en Arabie saoudite ou les performances récentes de Colapinto au volant de la Williams.

"Je pense que c'est une reconnaissance pour toutes les académies", a déclaré Jock Clear, responsable de l'académie des pilotes Ferrari, au podcast F1 Nation. "Comment est-il possible que Bearman puisse monter dans une voiture qu'il n'a pratiquement jamais pilotée, se qualifier P11 et terminer P7 lors de sa toute première course, alors qu'il n'a jamais testé cette voiture ? Je pense que les simulateurs sont aujourd'hui très performants et qu'il s'agit là d'une évolution naturelle de la technologie."

"Dès que l'on dit à une équipe de F1 : 'Vous ne pouvez plus faire d'essais', les équipes se mettent à développer d'autres moyens pour faire exactement le même travail. Personne en F1 n'accepte d'être moins bien préparé qu'avant en ne faisant plus d'essais. Non, tout le monde en F1 se dit : 'Bien, comment s'assurer que nous sommes aussi bien préparés que nous l'étions auparavant ?'"

"La fidélité des simulateurs a atteint un tel niveau que ce que nous voyons avec Colapinto et Ollie en est le résultat. En fait, lorsqu'ils arrivent ici, tout cela ne leur est pas étranger. Ils savent ce qu'il faut faire avec les pneus. Ils savent à quoi s'attendre. Le circuit virtuel sur lequel ils roulent dans le simulateur est tellement bon."

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo par : Lionel Ng / Motorsport Images

"Une grande partie de ce que nous faisons ici avec nos jeunes pilotes se passe 'en classe'. Nous leur donnons des leçons et nous leur parlons du fonctionnement de la voiture, de l'équilibre des freins et de ce qu'il faut faire avec les pneus, et j'espère que ce que vous voyez chez Ollie et Franco est le résultat de cette éducation."

Mais comme le souligne Fernando Alonso, en F1 depuis 2001, aucun simulateur ou test de monoplaces précédentes (TPC) ne peut reproduire le stress d'un week-end de Grand Prix. C'est pour cela que l'Espagnol a tenu à féliciter Colapinto et Bearman pour s'être mis au diapason si rapidement dans l'intimidant paddock de la F1.

"Je pense qu'ils ont fait un travail incroyable et c'est tout à leur honneur", a déclaré Alonso après les performances de Colapinto et Bearman dans les rues difficiles de Singapour. "Ils sont mieux préparés, ils font plus de simulateurs, ils font des TPC et des tests, mais ce n'est pas la même chose que la course. Ils ont eu cette pression et celle des circuits urbains, ils ont fait un travail incroyable."

"Le championnat compte également 24 courses et ils doivent être performants pendant 10 mois, ce qui représente probablement un autre défi, mais jusqu'à présent, ils ont été incroyablement bons et c'est une bonne chose pour le sport et pour l'avenir."

Rien ne vaut l'expérience en F1

Pour avoir une meilleure idée de la façon dont un jeune pilote se comporte sous la pression, il y a toujours les championnats de F2 et de F3, bien qu'ils ne se soient pas forcément le moyen le plus fiable de repérer les futures pépites ces dernières années. Après Oscar Piastri en 2021, les deux champions de F2 suivants, Felipe Drugovich et Théo Pourchaire, n'ont pas réussi à franchir les portes de la F1.

Un coup d'œil au championnat actuel montre que Mercedes et Ferrari ont mis davantage l'accent sur le travail réalisé en F1 par Antonelli et Bearman que sur leurs résultats en F2 avec Prema. En attendant, aucun des prétendants au titre F2 ne sera sur la grille de départ de Formule 1 en 2025, à moins que Bortoleto ne trouve un moyen de se hisser dans le baquet Sauber.

Oliver Bearman, pilote de réserve, Ferrari et Haas F1 Team Photo par : Lionel Ng / Motorsport Images

Mais Jock Clear pense que ce sont les performances de Bearman à Djeddah qui ont amorcé cette vague de futurs rookies, les équipes préférant faire confiance à la jeunesse plutôt qu'à l'expérience. Cette dernière était initialement considérée comme cruciale pour aider à tirer le meilleur parti de la nouvelle génération de voitures à effet de sol.

"L'expérience d'Ollie en Arabie saoudite a eu le mérite de justifier et de valoriser l'ensemble de la grille de F2", explique-t-il. "Nous avons toujours pensé que si vous gagnez en F2, il est juste que vous ayez l'opportunité de passer en F1. Je pense que l'état d'esprit doit changer et qu'il faut considérer l'ensemble de la grille F2. Vous ne gagnerez jamais le championnat de F2 sans être un bon pilote, mais il y aura des bons pilotes qui ne gagneront pas le championnat de F2 et vous ne voulez pas qu'ils ratent leur chance juste parce que ça ne s'est pas passé comme ils le voulaient à quelques occasions."

"Lando [Norris] était vice-champion l'année où George [Russell] l'a remporté et Lando mérite tout autant que George une place en F1. En ce qui concerne Ollie, il n'avait participé qu'à une seule course de F2 cette année lorsque Fred [Vasseur] m'a dit : 'Carlos [Sainz] n'est pas très bien, nous allons devoir mettre Ollie dans la voiture. J'espère qu'il sera prêt'. Et j'ai répondu à Fred que je n'avais aucun doute sur le fait qu'il était prêt."

"Nous n'avons pas eu besoin de voir ce qu'il faisait en F2 pour savoir que c'était un gars qui allait être capable de se tailler une place en F1. Je pense que c'est sain, parce que si vous attendez qu'ils aient 18-19 ans pour décider si vous les voulez en F1, vous ne regardez pas assez profondément ce dont vous avez besoin dans une F1."

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo de: Red Bull Content Pool

S'adressant à Motorsport.com, le directeur de l'équipe MP Motorsport en F2, Sander Dorsman, a salué le fait que les équipes de F1 fassent le pari de la jeunesse : "Bien sûr, je comprends que les gens en F1 gardent les bons pilotes qui ont fait leurs preuves, les noms établis", a déclaré le patron de MP Motorsport. "Mais à un moment donné, il est temps de changer. Je pense que tout cela montre que la F2 est une fantastique formation pour la F1 et que, de temps en temps, cela vaut la peine de prendre un risque, et que cela paie immédiatement."

Cela soulève également des questions intéressantes pour Red Bull, dont le protégé Isack Hadjar se bat actuellement contre Bortoleto pour le championnat : "Je trouve qu'il est très difficile de lire la forme en Formule 2 de nos jours", a déclaré Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull. "Quand vous regardez le travail que Bearman a fait, lorsqu'il a débuté à la fois chez Ferrari et sur l'un des circuits les plus difficiles du calendrier en Arabie saoudite, il avait l'air d'un vétéran. Puis, plus récemment, il s'est mesuré à un coéquipier difficile, Nico Hülkenberg."

"Colapinto a été une surprise totale, car il est passé inaperçu en F2. Personne ne parlait de lui, et puis il a sauté dans cette Williams et dans les quelques courses qu'il a faites, il a été exceptionnel. Il a été vraiment, vraiment impressionnant. C'est très difficile à dire. Cela signifie-t-il que Hadjar, en les battant tous, a franchi une nouvelle étape ? Tant que nous ne leur aurons pas donné leur chance, nous ne le saurons pas."

Les écuries s'efforçant de conserver un duo de pilotes stable entre 2025 et 2026, l'année prochaine aurait peut-être été la meilleure occasion d'engager un jeune pilote. Mais avec les interrogations persistantes sur la composition de l'équipe Red Bull à long terme, ne soyez pas trop surpris si quelqu'un comme Hadjar suit bientôt les traces de la "Classe 2025". Et si Bortoleto et Colapinto manquent à l'appel l'année prochaine, peut-être que les fans de F1 n'auront pas à attendre plus longtemps que 2026 pour voir le prochain groupe de jeunes gagner leur place sur la grille.