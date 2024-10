Vasseur : Hamilton "est un pilote qui veut avoir des garanties"

Pour Frédéric Vasseur, le recrutement de Lewis Hamilton officialisé dès février dernier est la confirmation du bon chemin emprunté par la Ferrari. Le directeur de la Scuderia voit dans le choix de carrière du septuple champion du monde plus qu'une marque de confiance, soulignant qu'un tel transfert ne se serait pas concrétisé si le Britannique n'avait pas certaines assurances quant au travail dont est capable sa future écurie.

Il assure également que la progression enclenchée depuis qu'il a succédé à Mattia Binotto à Maranello se poursuit et que tout est mis en œuvre pour parvenir à reconquérir le titre mondial.

"Il n'a pas été si difficile de convaincre Lewis", assure Frédéric Vasseur dans des propos relayés en Italie par La Gazzetta dello Sport. "Je me souviens qu'en 2004, nous étions ensemble [en F3] et à l'époque il était lié à McLaren-Mercedes mais il avait déjà en tête que, tôt ou tard, il irait chez Ferrari."

"Nous en avons parlé il y a longtemps. Il avait toujours ce désir à l'esprit, mais c'est évidemment un pilote qui veut avoir des garanties en termes de performances. C'est un aspect qui est toujours à la première place pour lui. S'il a choisi de s'unir à Ferrari, cela me confirme que nous pourrons avoir la bonne voiture. C'est l'objectif final."

"Un pilote comme Lewis ne vient pas chez nous en vacances et, en ce qui me concerne, je crois que nous en sommes là où il faut en termes de performance. Il nous faut faire un autre pas en avant et je peux dire que nous dédions actuellement beaucoup de ressources à notre prochain projet."

"Une très grande opportunité" pour Leclerc

Lewis Hamilton et Charles Leclerc feront équipe en 2025. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton fera équipe avec Charles Leclerc à partir de 2025 et le Monégasque assure une nouvelle fois que cette arrivée ne peut à ses yeux pas être vécue autrement que positivement, en dépit des équilibres internes qu'elle peut éventuellement menacer.

"J'ai toujours été au courant des négociations entre Lewis et Ferrari, je savais que cette possibilité existait, tout a été très transparent", rappelle-t-il. "J'ai été le premier à dire que, pour moi, avoir un coéquipier de cette épaisseur aurait été motivant."

"Quand on a un septuple champion du monde au volant de la même voiture que soi, c'est un défi super intéressant. Et puis, je m'entends très bien avec Lewis et je suis sûr que ça va continuer. Ceci étant dit, je tiens à dire que ma collaboration avec Carlos [Sainz] a aussi été belle, nous avons très bien travaillé ensemble et nos rapports ont toujours été excellents."

"Dans quelques mois, nous tournerons la page, et j'admets être impatient de me lancer dans un nouveau défi avec Lewis. Tous les coéquipiers ont toujours des points forts et d'autres plus faibles, on peut donc toujours apprendre quelque chose. Je le vois comme une très grande opportunité."