Les évolutions de Ferrari à Austin seront les dernières en 2024

Le circuit d'Austin, au Texas, est souvent le théâtre de l'introduction de plusieurs packages d'évolutions par les écuries de Formule 1. De plus, cette saison le Grand Prix des États-Unis se tiendra à la suite d'une longue pause de plusieurs semaines, et les équipes profiteront donc certainement de ce temps libre pour travailler une dernière fois sur le développement de leur monoplace 2024.

McLaren a annoncé vouloir introduire son nouveau plancher à Austin, même si l'écurie fait face à un dilemme, de peur de se rater sur ses évolutions et ainsi perdre son avance au championnat constructeurs à seulement quelques courses de la fin de saison. Mercedes a également expliqué vouloir amener son nouveau plancher sur le circuit texan.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Ricciardo est une victime collatérale du casse-tête Red Bull

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a annoncé l'introduction de "petites" évolutions à Austin, en expliquant qu'elles seront les dernières de la saison puisque l'équipe souhaite se concentrer maintenant sur le développement de la monoplace 2025.

La Scuderia peut en réalité encore rêver du titre mondial. Bien que McLaren et Red Bull soient les principaux prétendants, l'écart avec l'équipe britannique est de 75 points à six manches de la fin de la saison, dont trois courses sprint.

"Nous savons tous que nous avons déjà commencé le développement de la prochaine voiture, et nous essayons de faire de notre mieux pour apporter de petites améliorations lors de la prochaine course", a déclaré Vasseur.

"Je pense que ce seront probablement les dernières [évolutions] pour tout le monde. Ce sera vrai pour nous, mais aussi pour les autres équipes, et maintenant c'est tellement serré que globalement, dans les quatre, cinq ou six dernières courses, si vous regardez la grille, ça peut devenir tellement serré que chaque petite évolution pourra faire la différence."

Alors que Ferrari nourrissait de gros espoirs pour le Grand Prix de Singapour, une mauvaise qualification pour Charles Leclerc et un crash pour Carlos Sainz ont fait taire cet optimisme dès le samedi. L'écurie italienne a tout de même pu redresser la barre en terminant cinquième et sixième lors de la course principale, grâce à deux stratégies différentes qui ont porté leurs fruits.

"En partant en pneus tendres, on peut peut-être gagner une position, mais au final, si l'on veut être agressif, on va passer au stand au 12e ou au 15e tour, comme l'a fait Lewis [Hamilton], mais on n'a pas d'autre choix parce qu'on est coincé", a expliqué le directeur français.

"En partant avec les mediums, on avait au moins la possibilité d'étendre [le relais] un peu plus, [si] le scénario de la course était un peu différent [que prévu]. Je pense que c'était la bonne stratégie. Mais le fait que nous ayons séparé les voitures pour faire un arrêt tôt et un autre tard était aussi une bonne décision, je pense, et cela s'est plutôt bien passé en raison de la position en piste du relais."

Avec Ewan Gale et Mark Mann-Bryans