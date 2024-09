Lawson a de nouveau sa chance : "Un pur soulagement"

C'est officiel, Visa Cash App RB a annoncé que Liam Lawson, le pilote de réserve de l'écurie, remplacerai Daniel Ricciardo pour les six Grands Prix restants de la saison 2024. Bien que l'annonce ait été faite il y a quelques jours, il était déjà officieusement connu que le jeune pilote serait aux côtés de Yuki Tsunoda dès la course à Austin.

Lawson a expliqué se sentir apaisé de son officialisation puisque, maintenant que le monde entier est au courant de son nouveau rôle de pilote, il n'y a plus de retour en arrière possible : "Cela semble enfin être réel", explique-t-il dans une interview avec la radio néo-zélandaise Newstalk ZB. "Évidemment, j'étais au courant depuis probablement deux semaines, mais tant que ce n'est pas annoncé au reste du monde, rien n'est jamais vraiment gravé dans le marbre. Je ne pouvais le dire à personne. Alors oui, c'est un sentiment très agréable."

"Les choses semblaient se diriger [vers un remplacement de Daniel Ricciardo] depuis pas mal de temps. Évidemment, j'avais une date de contrat à respecter. Mais en gros, les choses se déroulaient comme prévu, et puis, il y a quelques semaines, ils m'ont dit que c'était ce qui allait se passer. Et peu de temps après, c'était réglé."

Dans son communiqué, Visa Cash App RB a annoncé Lawson uniquement pour la fin de saison, et n'a rien mentionné au sujet de 2025. Le pilote explique que ces six courses auxquelles il participera seront le moyen pour lui de prouver qu'il mérite sa place en F1 l'année prochaine. De plus, au vu des performances actuelles de Sergio Pérez chez Red Bull, Lawson pourrait se permettre de viser plus haut qu'un volant dans l'écurie sœur.

"[Je serai là] jusqu'à la fin de l'année et j'en saurai plus au fur et à mesure que la saison avancera", continue le Néo-Zélandais. "Donc oui, à ce stade, il s'agit [simplement] des six [prochaines] courses. J'ai besoin d'être performant, essentiellement. Je dois essayer de montrer ma valeur en F1 et de faire un travail similaire à celui que j'ai fait l'année dernière. [Mes performances de] l'année dernière, c'est ce qui m'a donné ma chance [cette saison]. Il faut donc que j'en fasse assez pour rester dans le baquet l'année prochaine."

Bien qu'il ait réalisé son rêve d'enfant, Lawson reste lucide. Il sait qu'il entre dans la saison avec des lacunes, comparé aux autres pilotes qui roulent depuis presque un an : "Je suis évidemment très heureux, mais il reste six manches à disputer dans la saison. J'arrive donc à un moment difficile. Ce sera un vrai challenge."

"Tous ces gars ont déjà fait les trois-quarts d'une saison maintenant. Je dois donc essayer de rivaliser avec eux, sur des pistes que je ne connais pas non plus. Ce sera donc un véritable défi. J'ai parlé à mes parents et à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure. C'est très, très spécial, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour en profiter. Nous devons nous mettre directement au travail."

Plus que d'être excité, le jeune homme de 22 ans explique que c'est surtout du soulagement qu'il a ressenti, quand on lui a annoncé la nouvelle. Il est bien connu que l'ascension vers le sommet qu'est la Formule 1 est synonyme de grands sacrifices pour tous les pilotes, qui se battent depuis leur enfance pour accéder à la catégorie reine.

"C'est drôle parce que lorsque j'ai appris la nouvelle et que j'ai appelé tout le monde, les premiers mots ou les premières choses qu'ils ont dits, tous, y compris mon père, ma mère et tous les sponsors qui m'ont soutenu dès le premier jour, je pouvais entendre le soulagement dans leur voix avant toute chose", indique-t-il. "Ce n'était donc pas de l'excitation, [mais] du pur soulagement. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti, pour être honnête, parce qu'il est évident que le parcours a été énorme et que beaucoup de gens se sont investis dans cette aventure. Donc oui, c'était très excitant."

"Je veux dire à tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui sont restés avec moi pendant toutes les années qui ont mené à [cette opportunité], merci, parce qu'évidemment, c'est une énorme aventure. Et pour moi, c'est ce que j'ai rêvé de faire depuis que je suis tout petit. Nous avons donc une nouvelle montagne à gravir avant la saison et, je l'espère, l'année prochaine [aussi]. J'espère que ce n'est que le début pour moi, mais je veux juste dire merci à tout le monde parce que j'apprécie beaucoup [le soutien]."

Liam Lawson pendant les EL1 du GP d'Abu Dhabi en 2021. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Juste avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Pirelli avait organisé des tests sur le circuit de Monza. Mercedes y était présent avec George Russell, Red Bull et VCARB avec Liam Lawson. Ces journées d'essais semblaient être un moyen de jauger ce dernier, alors que la perspective de le voir reprendre la VCARB01 dès le GP des États-Unis semblait de plus en plus plausible.

"C'étaient des journées d'évaluation et elles étaient conçues pour me mettre beaucoup de pression", explique Lawson. "Et c'était essentiellement [dans la perspective] d'un événement comme [le remplacement de Ricciardo], pour me lancer un peu comme l'année dernière, en milieu de saison. Ils avaient besoin de savoir que je serai performant. Il s'agissait donc bien de journées d'évaluation."

Je suis mieux préparé, bien mieux cette année que je ne l'étais l'année dernière.

Actuellement, les six courses restantes de la saison sont le Grand Prix des États-Unis, du Mexique, du Brésil, de Las Vegas, du Qatar et d'Abu Dhabi. Lawson reprendra du service à Austin, dans trois semaines, un circuit sur lequel il n'a encore jamais roulé en F1. Il sait que ce sera compliqué, mais il explique être bien mieux préparé que lors de sa courte apparition dans la discipline en 2023.

"C'est toujours un grand saut [de courir en F1]", admet-il. "Donc ça va être difficile de sauter à Austin. Je n'y ai jamais roulé non plus. Donc même si j'ai fait beaucoup de simulations, ça sera un gros défi. Mais, je dirais que je suis mieux préparé, bien mieux cette année que je ne l'étais l'année dernière."

"En même temps, j'arrive un peu plus tard dans la saison cette fois et évidemment, je me suis entraîné comme un fou toute l'année pour essayer d'être prêt pour ce genre d'événement. Mais, même lors des quelques tests que j'ai faits cette année, il n'y a rien de tel que la course en elle-même et ça va être un défi à Austin."

Avec l'officialisation de Lawson pour la fin de saison, la Formule 1 se retrouve avec deux jeunes pilotes en comptant Franco Colapinto. Le Néo-Zélandais n'est plus considéré comme un rookie ayant déjà cinq Grands Prix de F1 à son actif. Ce dernier tient son homologue argentin en grande estime et espère que leurs prestations pousseront les écuries à donner plus de chances aux jeunes pilotes.

"J'ai couru contre [Colapinto] par le passé", ajoute-t-il. "Pour être honnête, je l'ai toujours trouvé très rapide. Et je pense que c'est super que plus de jeunes aient leur chance, parce que c'est si difficile de percer en F1 et, au moins maintenant il y a deux d'entre nous qui le font, j'espère que cela poussera plus d'équipes à donner des opportunités aux jeunes pilotes."