Daniel Ricciardo et VCARB, clap de fin

L'aventure de Daniel Ricciardo chez Visa Cash App RB est officiellement terminée, comme cela a été annoncé ce jeudi via un communiqué publié par l'écurie. Il sera donc remplacé au volant de la VCARB 01 dès le Grand Prix des États-Unis, prochaine manche de la saison 2024 de F1.

"J'ai aimé ce sport toute ma vie", peut-on lire sur son compte Instagram. "C'est un sport à la fois sauvage et merveilleux, une véritable aventure. Aux équipes et aux individus qui y ont joué leur rôle, merci. Aux supporters qui aiment cette discipline parfois plus que moi, merci. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais on s'est bien amusé et, à vrai dire, je ne changerais rien. Rendez-vous pour la prochaine aventure."

L'avenir de l'Australien s'assombrissait de plus en plus et les rumeurs se sont faites particulièrement insistantes dans les jours qui ont précédé le dernier GP en date, à Singapour. Si le doute pouvait encore être permis au moment où démarrait l'épreuve, la façon dont elle s'est terminée l'a balayé. Entre l'émotion qui étreignait Ricciardo et la communication globale du clan Red Bull, à commencer par Max Verstappen lui-même, il était difficile de ne pas croire que le vainqueur de huit courses allait en rester là, faute d'avoir démontré qu'il avait encore ce qu'il fallait pour être un candidat sérieux au baquet Red Bull Racing.

Car, en effet, le retour de Daniel Ricciardo en tant que titulaire en Formule 1 à l'été 2023 s'était avant tout fondé sur la croyance qu'il pouvait être une alternative crédible à un Sergio Pérez déjà largement en difficulté au sein de l'écurie autrichienne. En remplaçant un Nyck de Vries qui avait peu convaincu dès le GP de Hongrie et après un test impressionnant à Silverstone, Ricciardo avait devant lui l'opportunité de renouer avec le plus haut niveau, après un passage très décevant chez McLaren entre 2021 et 2022.

Si tout ne s'est pas passé exactement comme prévu initialement, la faute à une blessure au poignet dès le GP des Pays-Bas 2023 et un total de cinq courses passées sur la touche pour se soigner, la fin de saison avait démontré le potentiel de l'alliance entre Ricciardo et une structure VCARB qui montait en puissance sur fond de collaboration plus étroite avec l'écurie-mère.

Mais le constat des deux premiers tiers de la saison 2024 a été sans appel : le pilote qui fut, autrefois, le leader de Red Bull Racing n'a jamais réussi à démontrer qu'il était capable de prendre durablement le dessus sur son équipier Yuki Tsunoda. Dès juin, les prolongations coup sur coup des contrats de Sergio Pérez chez RBR et du Japonais chez VCARB laissaient entrevoir que l'avenir de Ricciardo allait désormais s'écrire en pointillés, avant qu'Helmut Marko indique, fin août, que Liam Lawson s'était vu garantir un baquet en 2025. Le marchepied vers Red Bull s'est donc finalement transformé en ascenseur pour l'échafaud.

Sans surprise, Liam Lawson sera le remplaçant de Ricciardo à compter d'Austin. Âgé de 22 ans, ce pur produit de la filière Red Bull depuis 2019, troisième de F2 en 2022 et deuxième de Super Formula en 2023, a déjà disputé cinq GP dans sa carrière lorsqu'il a remplacé... Ricciardo, blessé au poignet à Zandvoort en 2023.