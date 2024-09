C'est officiel : Lawson remplace Ricciardo chez VCARB

C'est désormais officiel : quelques minutes après l'annonce par Daniel Ricciardo de la fin de sa collaboration avec Visa Cash App RB, l'écurie italienne a annoncé que Liam Lawson serait son remplaçant pour la fin de la saison 2024, et donc à compter du Grand Prix des États-Unis le mois prochain.

Le Néo-Zélandais, âgé de 2022, est un pur produit de la filière Red Bull, qu'il a intégrée en 2019. Troisième du championnat F2 en 2022 et deuxième de Super Formula en 2023, Lawson ne disputera cependant pas à Austin son premier GP en Formule 1. En effet, ironiquement, il a déjà remplacé Ricciardo l'année dernière, époque où la structure s'appelait encore AlphaTauri, suppléant l'Australien quand il s'était blessé à un poignet au GP des Pays-Bas et jusqu'à la fin de sa convalescence. Il compte de ce fait déjà cinq départs en discipline reine, avec la neuvième place et les deux points qui vont avec comme meilleur résultat, à Singapour.

Même si ce remplacement vaut uniquement, pour le moment, pour la fin de la saison en cours, Lawson est le grand favori à l'obtention d'un baquet de titulaire pour la saison 2025 dans son intégralité, aux côtés de Yuki Tsunoda, dont le contrat a été prolongé au printemps.

"Tout le monde ici chez VCARB tient à remercier Daniel pour son travail acharné au cours des deux dernières saisons passées avec nous", a déclaré Laurent Mekies, le directeur de VCARB. "Il a apporté beaucoup d'expérience et de talent à l'équipe, ainsi qu'une attitude fantastique, qui a aidé tout le monde à évoluer et à renforcer l'esprit d'équipe. Daniel a été un véritable gentleman, tant sur la piste qu'en dehors, et il n'a jamais perdu son sourire. Il nous manquera, mais il occupera toujours une place spéciale au sein de la famille Red Bull."

"J'aimerais également profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Liam. Il connaît déjà bien l'équipe. Il a piloté pour nous la saison dernière et s'est bien débrouillé dans des circonstances difficiles. C'est formidable de voir de jeunes talents issus de la famille Red Bull franchir une nouvelle étape. Nous sommes impatients de nous mettre au travail et de nous concentrer ensemble sur le reste de la saison."