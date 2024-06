Yuki Tsunoda reconduit par VCARB pour 2025

Yuki Tsunoda, 24 ans, va poursuivre l'aventure de l'équipe VCARB l'an prochain. Le Japonais, auteur d'un début de saison remarqué, a donc assuré son avenir au-delà de 2024 dans la structure basée à Faenza et dirigée par Peter Bayer et Laurent Mekies. "Visa Cash App RB a le plaisir d'annoncer la levée de l'option de l'accord avec Yuki Tsunoda, qui permettra au pilote japonais de rester dans l'équipe jusqu'en 2025", peut-on lire dans un communiqué officiel.

La nouvelle de sa reconduction était dans l'air en début de semaine et une annonce était même attendue, avant que Red Bull ne choisisse d'officialiser le renouvellement de Sergio Pérez. Après cela, au Canada, Tsunoda en a profité pour mettre la pression sur les dirigeants de la firme autrichienne, même si Helmut Marko a rapidement laissé entendre que le pilote au numéro 22 serait bien de la partie en 2025.

"Je suis très heureux de rester avec Visa Cash App RB et c'est agréable que mon avenir soit décidé si tôt dans l'année", a déclaré Tsunoda. "Pour cela, je tiens à remercier tout les gens chez Red Bull et Honda qui ont joué un rôle si important dans ma carrière et qui continueront à le faire. L'équipe a un grand projet de développement devant elle et je suis impatient d'en faire partie. C'est formidable de savoir que tout le monde apprécie le travail acharné que j'ai fourni et que l'équipe pense que je peux l'aider à progresser dans la hiérarchie."

"Nous avons déjà fait de nets progrès cette saison et cela me motive vraiment à toujours donner le meilleur de moi-même et c'est ce que je continuerai à faire avec VCARB. Pour l'instant, je me concentre sur les courses restantes cette saison, avec l'objectif de ramener le plus de points possible à la maison, de toujours grandir avec l'équipe et de préparer le terrain pour faire encore mieux l'année prochaine !"

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Arrivé en F1 en 2021 avec le soutien de Honda après une saison de rookie prometteuse en F2 en 2020, Tsunoda a jusqu'ici pris le départ de 71 Grands Prix et signé une quatrième place comme meilleur résultat final, au GP d'Abu Dhabi 2021. Cette saison, il compte 19 points en huit courses disputées, soit 14 de plus que son expérimenté équipier Daniel Ricciardo.

Avec cette prolongation, Tsunoda va devenir le pilote ayant passé le plus de saisons complètes au sein de la seconde écurie détenue par Red Bull (que ce soit sous la bannière d'AlphaTauri ou de VCARB), puisque le record est actuellement détenu par Pierre Gasly, qui a connu quatre saisons complètes (ainsi que cinq GP en 2017 et neuf en 2019, à l'époque où l'écurie s'appelait encore Toro Rosso). Si le Japonais ne rencontre aucun problème, il devrait également atteindre le nombre de 111 GP disputés pour la structure italienne, Gasly étant là aussi le recordman avec 96 GP à Faenza entre 2017 et 2022.

Il est évident que la prolongation aussi tôt de Tsunoda dans la saison met une pression supplémentaire sur Ricciardo qui est pour le moment clairement en retrait par rapport à son équipier. L'Australien, qui était vu à l'entame de la saison comme l'un des favoris à la succession de Sergio Pérez chez Red Bull Racing en 2025, est aujourd'hui en difficulté à tel point que Liam Lawson est désormais candidat crédible au second baquet VCARB.