Marko laisse entendre que Tsunoda va prolonger chez VCARB

La confirmation de la signature de Sergio Pérez pour deux ans de plus chez Red Bull a fermé la porte à Yuki Tsunoda, qui nourrissait des espoirs d'être promu dans l'équipe première de la structure autrichienne.

Si l'avenir du pilote japonais n'est pas encore totalement clarifié, il semble tout de même acquis que ce dernier soit sur le point de se voir prolonger chez VCARB. C'est ce qu'a laissé clairement entendre Helmut Marko, le conseiller de l'équipe Red Bull, auprès du journal autrichien Kleine Zeitung : "Yuki Tsunoda, c'est fait, c'est clair", a-t-il ainsi déclaré au sujet de la position du Japonais pour 2025.

De fait, Tsunoda réalise son plus beau début de saison depuis son arrivée en Formule 1 en 2021 (dans l'équipe alors sous l'appellation AlphaTauri). Rapide, constant, il a également acquis une certaine maturité, qui lui a souvent fait défaut lors de ses premières saisons.

Avant le Grand Prix du Canada, Yuki Tsunoda occupe le dixième rang du championnat, ayant marqué des points à cinq reprises lors des huit premiers Grands Prix. Sur les 24 poins marqués jusqu'ici par VCARB, 19 unités l'ont été par lui seul, les cinq autres ayant été décrochées par Daniel Ricciardo lors de la course sprint de Miami.

La menace Lawson pour Ricciardo

Nettement dominé par Tsunoda, l'Australien semble désormais devoir faire face à la menace Liam Lawson, qui l'avait remplacé avec succès l'an passé lors de sa convalescence à la suite de sa fracture du poignet à Zandvoort, et qui brigue le second baquet VCARB pour 2025.

S'il était engagé en Super Formula, la série de monoplace japonaise, lors de la saison 2023, Lawson se consacre cette saison uniquement à son rôle de pilote de réserve en F1, et est présent sur chaque Grand Prix du calendrier.

"Il est là à chaque course et nous sommes en contact étroit avec lui", a déclaré Marko au sujet du jeune Néo-Zélandais. "Et il y a une clause avec Lawson. Si nous ne lui offrons pas de volant de titulaire, il sera libre de rouler pour les autres équipes."

Alors que Yuki Tsunoda a quasiment verrouillé son baquet chez VCARB, Red Bull semble donc devoir choisir entre l'expérience de Daniel Ricciardo et le talent prometteur de Liam Lawson. Les semaines qui suivent devraient apporter des premiers éléments de réponse.