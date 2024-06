Ricciardo : "Je n'en ai pas fait assez" pour convaincre Red Bull

En trois mois, Daniel Ricciardo est passé du statut de quasi favori à la succession de Sergio Pérez chez Red Bull à celui de pilote en attente de renouvellement dans l'équipe B de la marque autrichienne. En effet, ce mardi, l'écurie mère a confirmé que le Mexicain serait bien au volant de ses monoplaces pour deux saisons supplémentaires, fermant donc dans l'immédiat – sauf coup de théâtre du côté de Max Verstappen – la porte à un retour de l'Australien à Milton Keynes.

Il faut dire que les performances de Ricciardo depuis le début de la saison n'ont pas vraiment été frappées du sceau de la flamboyance, hormis une quatrième place en forme d'exception lors du sprint de Miami, et c'est au contraire son équipier Yuki Tsunoda qui a affiché une meilleure forme. Le Japonais a en effet jusqu'ici inscrit 19 des 24 points de Visa Cash App RB sur le premier tiers de saison 2024.

Dans le paddock de Montréal, où se tiendra ce week-end le Grand Prix du Canada, Ricciardo s'est d'ailleurs montré réaliste à ce sujet ce jeudi : "Je ne vois pas [l'annonce de la reconduction de Pérez] comme 'Oh, peut-être que je n'aurai plus cette occasion' ou quoi que ce soit d'autre. Personnellement, j'ai eu un résultat extraordinaire à Miami, mais le reste de ma saison n'a pas vraiment été à la hauteur de ce que j'attendais de moi. Donc je veux que ma saison se déroule mieux qu'actuellement pour vraiment me permettre de saisir les opportunités de ce genre. Je suis donc réaliste."

Daniel Ricciardo se veut réaliste quant à son début de saison.

"Mais je pense que chaque week-end, c'est peut-être un pas en avant, et ensuite, peut-être... Je ne sais pas. J'aimerais toujours que les choses progressent plus rapidement. Mais je pense que nous faisons des pas en avant et je crois toujours que je peux inverser la tendance, faire mieux en allant de l'avant. [...] Évidemment, si je suis... si je suis là l'année prochaine, je serai également heureux."

Quand il est lui demandé si maintenir son baquet chez VCARB est donc désormais ce qu'il a en tête, alors que des rumeurs évoquent la possibilité que Liam Lawson soit promu, Ricciardo de répondre : "Oui, oui, absolument. Je veux dire, c'était déjà le cas [avant l'annonce]. Je crois qu'on m'a posé la question à Monaco. C'était déjà ce que j'avais en tête. Parce que comme je l'ai dit, je savais que Miami, c'était bien, mais je n'en ai pas fait assez pour soulever les passions, je ne sais pas, pour donner la chair de poule aux gens. Alors oui, je dois essayer de faire ça plus souvent. Et puis c'est tout."

"Pour être honnête, l'état d'esprit n'a pas changé", a-t-il ensuite ajouté. "Je pense que c'est juste que nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison, mais nous sommes déjà bien avancés. Et comme je l'ai dit, j'ai eu un résultat dont j'étais vraiment très content et puis d'autres qui, oui, m'ont peut-être moins plu... et donc je suppose que je me tiens probablement pour responsable de ne pas avoir fait quelque chose de très spectaculaire."

"Lorsque vous essayez de vous battre pour un baquet dans un top team, vous devez faire des choses assez impressionnantes. Alors oui, c'est pour ça que je dis : 'je ne pense pas que cela veuille dire que cela n'arrivera jamais'. C'est toujours le genre de situation dans laquelle j'aimerais terminer ma carrière, mais il est évident qu'à court terme, cela n'arrivera pas. Donc, au niveau de l'état d'esprit, c'est toujours une sorte d'objectif final. Mais pour l'instant, je suis ici. Et pour rester, j'ai besoin de bien faire et de marquer des points. [...] Je pense que l'équipe fait du bon travail pour m'aider. C'est donc à moi de jouer."

Propos recueillis par Filip Cleeren