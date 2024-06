Bottas avoue des discussions au ralenti avec Sauber/Audi

Après cinq ans chez Mercedes, Valtteri Bottas a rejoint les rangs de l'écurie Alfa Romeo à l'issue de la saison 2021, aux côtés d'un Guanyu Zhou débutant.

Le Finlandais a rapidement pris ses marques au sein de sa nouvelle écurie, pour laquelle il a régulièrement marqué des points lors de la première partie de sa campagne 2022, en plus d'adopter une attitude nettement plus décontractée, voire délibérément décalée, bien loin de celle de l'équipier idéal et un brin rigide chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton.

Si la saison 2023 s'est avérée plus difficile pour Alfa Romeo, Bottas n'en semblait pas moins en position idéale pour le futur. Audi avait en effet annoncé son arrivée en F1 pour 2026 par le biais d'une prise de contrôle de l'équipe Sauber, qui voyait également la fin de son partenariat avec Alfa fin 2023 pour préparer l'arrivée du constructeur allemand.

J'ai l'impression qu'en ce moment, ils veulent beaucoup de changements dans l'équipe. C'est probablement la même chose pour les pilotes.

De par son expérience, Bottas semblait être un candidat sérieux pour mener le projet Audi en F1, mais ce dernier ne semble plus faire partie désormais des choix prioritaires de la marque aux anneaux.

"J'ai l'impression qu'en ce moment, ils veulent beaucoup de changements dans l'équipe", a ainsi indiqué Valtteri Bottas aux médias jeudi à Montréal. "C'est probablement la même chose pour les pilotes. C'est ainsi que j'interprète la situation. Ils sont prêts à attendre longtemps."

"Mais je ne peux pas attendre éternellement, cette équipe est donc toujours une option, mais je ne pense pas avoir le temps d'attendre trop longtemps. C'est pourquoi je veux accélérer les choses, mais oui, bien sûr, ce qui m'a été communiqué au cours des 12 derniers mois environ, c'est que je faisais toujours partie du projet. Mais les choses ont été un peu plus calmes ces derniers temps, c'est pourquoi j'ai besoin d'essayer de lire la situation et de faire ce que j'ai à faire."

Où ira Valtteri Bottas en 2025 ? Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

La donne a en effet changé pour Bottas. Alors qu'Audi a d'ores et déjà officialisé Nico Hülkenberg pour 2025 et 2026, ce n'est plus un secret pour personne que l'équipe d'Ingolstadt fait des pieds et des mains pour attirer Carlos Sainz pour emmener le projet aux côtés du solide pilote allemand. Et, si l'Espagnol devait décliner cette offre pour rejoindre une autre équipe (Williams ?), plusieurs noms circulent déjà en tant que deuxième choix d'Audi – notamment celui d'Esteban Ocon -, Bottas semblant lui s'éloigner de plus en plus de l'équation au fil des semaines.

Pour le moment en tout cas, Bottas, 34 ans, avoue qu'il est pour l'instant peu au fait du développement de la monoplace Stake de 2025. "Pour être honnête, je n'ai pas vu grand-chose sur la voiture de l'année prochaine, mais c'est normal", a-t-il expliqué. "C'est comme ça que ça se passe, c'est la même chose pour n'importe quel pilote qui n'est pas encore confirmé. Et si j'étais confirmé ici, je suis sûr que je verrais beaucoup plus de choses, donc c'est comme ça."

Convaincu d'être sur la grille en 2025

Si la position de Valtteri Bottas semble ainsi beaucoup plus inconfortable qu'il y a un an, ce dernier assure avoir bon espoir d'être encore sur la grille l'an prochain, lui qui est d'ailleurs également évoqué chez Williams – dont il a porté les couleurs lors de ses débuts en F1, de 2012 à 2016 -, si Sainz n'opte pas pour cette destination.

"Je suis convaincu que je vais trouver une place", insiste-t-il. "Mais évidemment, dans ce sport, rien n'est confirmé, donc on n'est jamais sûr à 100 % tant qu'on n'a pas signé, mais en tout cas, de la façon dont je vois la situation pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Mais oui, la semaine ou les deux semaines à venir devraient être intéressantes, c'est certain."

Propos recueillis par James Newbold