Ricciardo l'admet : "Le happy end n'a peut-être pas eu lieu..."

On ne retiendra sans doute pas grand-chose, sportivement, du Grand Prix de Singapour 2024 de Daniel Ricciardo, tant l'épreuve aura été anonyme pour l'Australien. Pourtant, cette épreuve, au terme de laquelle il s'est offert un symbolique meilleur tour (en privant au passage Lando Norris, adversaire de Max Verstappen, d'un point), était potentiellement sa toute dernière en discipline reine.

Il était clair, en tout cas, que l'ambiance au terme du GP était celle d'adieux à peine voilés autour du vainqueur de huit GP, alors que les rumeurs d'un remplacement par Liam Lawson chez VCARB se font de plus en plus insistantes. Même s'il n'a pas été jusqu'à le dire clairement, Ricciardo a en tout cas laissé entendre qu'il avait peut-être vécu le crépuscule de sa carrière dans la nuit singapourienne.

"Je dois me souvenir de la raison pour laquelle je suis revenu après mon passage chez McLaren, et j'ai toujours dit que je ne voulais pas revenir pour être simplement sur la grille de départ ", a déclaré Ricciardo au micro de Sky Sports. "Je voulais essayer de me battre aux avant-postes et de retrouver Red Bull."

"Évidemment, cela ne s'est pas concrétisé, alors je dois aussi me poser la question de savoir 'Qu'est-ce que je peux encore accomplir ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'autre à viser ?' J'ai fait de mon mieux. Disons que le happy end n'a peut-être pas eu lieu, mais je dois aussi faire le bilan de ces 13 années et j'en suis fier."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Face à la probabilité d'une fin de carrière, Ricciardo a reçu un soutien des fans en forme de titre de "Pilote du jour", décerné au terme d'un vote sur Internet. Un prix certes honorifique mais qui a touché l'Australien dans ce contexte : "D'habitude, le titre de Pilote du jour n'est peut-être pas quelque chose que nous, les pilotes, regardons de près, mais aujourd'hui, je peux dire que c'est quelque chose que j'apprécie. Cela signifie quelque chose."

Ricciardo a également déclaré à F1 TV, au bord des larmes, qu'il y avait "beaucoup d'émotions" : "Je suis conscient que ça pourrait être la fin. Je pense que c'est aussi parce que je suis épuisé après la course. Il y a tellement de choses, comme un flot d'émotions, de sentiments et de fatigue, et je me suis habitué au cockpit pendant de nombreuses années, et je voulais juste savourer le moment présent."

S'exprimant à propos de sa course, il a ajouté : "Il est évident qu'après s'être qualifiés en mauvaise position hier, nous savions que nous devions essayer quelque chose [avec l'espoir de] peut-être bénéficier d'une voiture de sécurité au bon moment. D'après ce que j'ai compris, la course a été difficile en termes de dépassements. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui se frayaient un chemin entre les voitures. Nous avons été agressifs au début sur les pneus tendres et nous nous sommes dit que nous aurions peut-être de la chance à un moment donné, mais ça n'a pas été le cas."

Puis, en référence au point du meilleur tour dont il a privé Norris, il a lancé : "Si Max gagne [le championnat] d'un point, je me suis assuré un beau cadeau de Noël !"

Avec Jake Boxall-Legge