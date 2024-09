McLaren s'interroge après le meilleur tour "étrange" de Ricciardo

Si l'ambiance autour de Daniel Ricciardo tourne à ce qui ressemble fort à un adieu, la façon dont il a terminé le GP de Singapour est moins passée inaperçue que le reste de sa course. Le pilote VCARB est en effet rentré au stand à deux tours de l'arrivée pour chausser des pneus tendres, avant de signer le meilleur tour. Un geste qui a directement privé Lando Norris d'un point, permettant donc à Max Verstappen, qui court pour Red Bull, de ne perdre que sept points au lieu de huit sur le Britannique au championnat.

Chez McLaren, cet épisode jugé "étrange" a été évoqué après la course. Si Andrea Stella ne s'est pas risqué à accuser Red Bull et Visa Cash App RB, toutes deux détenues par le géant autrichien de la boisson énergisante, de collusion, il estime qu'il faut mener des discussions sur la relation qui existe entre les deux structures, notamment dans leurs interactions potentielles sur le plan sportif. "C'est une question importante", a déclaré le directeur de l'écurie britannique.

"Vous savez, dès que vous invoquez l'esprit sportif, je pense que vous devez aborder cette question avec un sens des responsabilités que je veux avoir. Je ne connais pas les faits. J'ai juste vu que VCARB visait le tour le plus rapide et qu'ils y sont parvenus. Mais pour moi, parler d'esprit sportif et ainsi de suite, je pense que c'est... ce serait déplacé. Je pense donc qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont."

Daniel Ricciardo a signé un meilleur tour qui fait débat. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Ils ont réalisé le tour le plus rapide et, potentiellement, dans le cadre d'une conversation à plus long terme, nous devons faire en sorte que, à tout moment - que ce soit sur la piste ou à l'usine - les équipes se comportent de manière totalement autonome, parce qu'il s'agit d'un championnat constructeurs. Un championnat pilotes n'est pas une coalition... [...] C'est pourquoi il faut absolument se pencher sur cette question."

"Mais à aucun moment je n'ai d'éléments pour dire que Racing Bulls a fait le meilleur tour pour aider Red Bull. Je trouve cela un peu, comment dire... étrange. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai été un peu surpris de voir que la priorité de Racing Bulls à Singapour était de faire le meilleur tour en course. Je pense que nous devons travailler plus dur pour faire en sorte que ce [championnat] ne se joue pas sur un point."

"En même temps, j'ai beaucoup de sympathie, de soutien et d'amitié pour Daniel que je suis heureux qu'il puisse ajouter ce meilleur tour à son palmarès", a-t-il ajouté à propos d'un pilote qu'il a connu en tant que responsable chez McLaren lors de son passage en 2021 et 2022.

Ricciardo en plaisante

Interrogé sur le sujet, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a renvoyé vers VCARB pour expliquer le raisonnement derrière cette décision : "Daniel voulait évidemment terminer la course sur une bonne note", a-t-il répondu quand il lui a été demandé quel avait été le degré de coordination entre les deux équipes. "Donc il faut que vous alliez poser la question à VCARB sur ce sujet."

Chez VCARB justement, dans le communiqué de fin d'épreuve, Laurent Mekies a déclaré : "Comme il s'agissait peut-être de la dernière course de Daniel, nous voulions lui donner la chance de la savourer et de terminer avec le meilleur tour."

Quant à Ricciardo lui-même, il était heureux de ce qui pourrait être son dernier tour en F1 et a plaisanté sur une récompense potentielle à la clé : "J'avais ma petite idée, mais j'ai aussi compris qu'ils me laissaient juste m'amuser un peu parce que nous étions évidemment loin des points", a répondu l'Australien lorsqu'il lui a été demandé s'il savait pourquoi VCARB lui avait demandé de passer par les stands pour tenter le meilleur tour.

"Écoutez, au bout du compte, nous n'étions pas assez rapides. Peut-être que c'est aussi une confirmation que nous n'étions pas assez performants aujourd'hui. Alors oui, à la fin, c'est le meilleur tour. Je souhaite en quelque sorte que Max gagne d'un point maintenant, parce que je me suis assuré un très beau cadeau de Noël si c'est le cas. Désolé Lando ! Mais je pense que j'aurais un beau cadeau de Noël !"

"J'ai entendu parler d'une prime de 3,5 millions de dollars pour le tour le plus rapide ou quelque chose comme ça, Red Bull a lancé un chiffre fou ! J'ai évidemment essayé d'en profiter, un peu comme à la fin de l'année 2022 avec McLaren. J'étais conscient que c'était peut-être ma dernière course, alors j'ai essayé d'en profiter."

Avec Mark Mann-Bryans, Jonathan Noble et Ronald Vording