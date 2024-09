Gasly a été "sacrifié pour finir dernier" à Singapour

Le bilan du week-end d'Alpine à Singapour ressemble aux précédents, et il n'est pas très positif. Après des qualifications compliquées, Pierre Gasly avait pris la 17e place et Esteban Ocon avait pu accrocher la 15e position. Les deux Français restaient déçus, eux qui attendaient plus de leur monoplace sur le circuit de Marina Bay.

Pendant la course de Singapour, Gasly a tenté une stratégie décalée. Il a été le dernier pilote à rentrer aux stands après avoir tenu sa gomme dure pendant près de 39 tours. Il a ensuite chaussé des pneus tendres, mais il a terminé en avant-dernière position, incapable de remonter sur le reste du peloton.

C'est dépité que le pilote Alpine est apparu au micro de Canal+ après la course : "Ce qu'on a tenté, c'était de rester dehors pour bloquer les autres et qu'on puisse rattraper ensuite avec Esteban derrière. Mais malheureusement, c'était me sacrifier pour finir dernier [Gasly a en fait terminé devant Daniel Ricciardo, qui est toutefois passé aux stands dans les derniers tours]. Donc on a essayé, mais ça n'a pas marché."

Lorsqu'on lui parle de "manœuvres désespérées" pour qualifier cette stratégie, Gasly acquiesce, expliquant que le manque de vitesse des A524 est l'explication principale de ces tactiques extrêmes : "Oui, je pense que fondamentalement, le problème, c'est qu'on est juste trop lents."

"[Donc] on se retrouve à essayer des choses qui sont… je ne sais pas combien de tours on a fait en mediums, à la fin [du relais] je perdais quatre secondes pas tour donc c'est… Je n'ai pas vraiment les mots parce que ce sont des choses que l'on doit voir en interne, mais on va dire que le problème, il est que fondamentalement on est beaucoup, beaucoup trop lent."

Esteban Ocon, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Le "sacrifice" de Gasly ne s'est donc pas avéré concluant puisqu'Ocon n'a pas fait beaucoup mieux qu'une 13e place. À noter que la Williams de Alexander Albon et la Haas de Kevin Magnussen ont dû abandonner pendant la course. À l'image de son coéquipier, le Français explique que la lenteur de la monoplace ne lui permet pas de se battre en piste.

"À la régulière malheureusement, on n'avait pas la vitesse ce week-end, ce qui est un peu décevant parce qu'on pensait que ça allait être mieux que les courses précédentes, mais clairement ça n'a pas suffi", déclare Ocon au micro de Canal+. "On a perdu du rythme sur [Yuki] Tsunoda devant nous, on finit trop loin des Williams. On n'avait pas de grip tout simplement sur cette course."

"Donc… on va continuer à travailler pour essayer de prendre les opportunités qu'on peut prendre par la suite. Il y a un petit break en attendant la prochaine course aux États-Unis. Donc on espère qu'on pourra revenir avec une voiture plus compétitive."

"Je pense que beaucoup d'équipes vont amener des améliorations à Austin probablement avec la pause, tout le monde aura le temps de travailler sur les voitures. On va continuer de travailler normalement, mais je ne vois rien plus qu'on puisse faire pour le moment. Je pense que ce week-end, on a maximisé ce qu'il y avait à faire et c'est triste, mais voilà, c'est comme ça."