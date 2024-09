Verstappen "désolé de voir partir" Ricciardo, qui l'a aidé à Singapour

Bien que Lando Norris ait passé la presque totalité de la course à plus de 10 secondes devant le reste du peloton, le vainqueur du Grand Prix de Singapour n'a pas été le seul à vivre une épreuve plutôt solitaire. Max Verstappen, qui a terminé en deuxième position, s'est également retrouvé totalement seul pendant les trois-quart de la course. Il a d'ailleurs passé la ligne d'arrivée avec 20 secondes de retard sur Norris et 20 secondes d'avance sur Oscar Piastri, troisième. Ce qui résume bien les 62 tours du Néerlandais sur le circuit de Marina Bay.

"Oui, je pense que c'est à peu le résumé de ma course : tout seul", déclare Verstappen au micro de David Coulthard. "J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, et de gérer mon propre rythme jusqu'à la fin. Le premier relais était un peu difficile, [nous avions] beaucoup de dégradation. C'était un peu mieux sur le deuxième relais. J'étais aussi un peu plus à l'aise."

"Je pense que pour un week-end où nous savions que nous allions avoir des difficultés, obtenir la deuxième place est une bonne performance. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de cette deuxième place. Je sais que nous devons maintenant essayer de nous améliorer de plus en plus. Et c'est tout ce que nous allons essayer de faire."

VIDÉO - Lando Norris remporte le GP de Singapour

Au championnat, Norris grappille encore quelques points à Verstappen. L'écart entre les deux pilotes est maintenant de 52 points. Alors qu'on lui fait remarquer que son avance s'effrite peu à peu, le Champion en titre a répondu, plutôt serein : "Oui, c'est vrai, mais cela peut aussi changer très rapidement. Nous devons donc continuer d'essayer, de rester à un point [d'écart], d'essayer de renverser la vapeur, de ne pas toujours finir derrière, mais nous verrons comment cela se passe."

À deux tours de la fin de course, Daniel Ricciardo est rentré au stand pour chausser des pneus tendres. Il a ainsi récupéré le point du meilleur tour en course, qui appartenait avant à... Norris. Verstappen a remercié son ancien coéquipier à la radio après avoir passé le drapeau à damier. "Cela m'a beaucoup aidé pour le championnat, un point par-ci, un point par-là, ça compte", indique-t-il à la télévision espagnole.

Je suis également désolé de le voir partir, nous avons toujours eu une excellente relation.

Bien que rien ne dit que Ricciardo sera remplacé par Liam Lawson dans le baquet Visa Cash App RB avant le prochain Grand Prix d'Austin, Verstappen a, d'une manière, confirmé le départ de l'ancien pilote Red Bull en voulant exprimer sa sympathie pour celui qu'il a côtoyé pendant plusieurs années.

"Je suis également désolé de le voir partir, nous avons toujours eu une excellente relation", déclare-t-il. "Il a été un grand pilote et, à la fin, je pense qu'on se souviendra de lui comme d'un bon pilote et d'une bonne personne dans le paddock. Je déteste voir comment cela pourrait être la fin, mais c'est une fin positive pour lui. Il y a aussi de nouveaux talents qui émergent, ce qui est passionnant, et je pense que lorsque j'arriverai à la fin de ma carrière en F1, nous repenserons à ces moments ensemble et nous les apprécierons encore plus.

Propos recueillis par Juanjo Saez