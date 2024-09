Norris : "Nous avons volé pendant toute la course"

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour 2024 avec plus de vingt secondes d'avance sur le deuxième, Max Verstappen. Oscar Piastri complète le podium avec sa troisième place. Alors que Norris n'avait encore jamais passé le premier tour en tête en partant de la première position, c'est maintenant chose faite. Le Britannique ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisqu'il a passé la totalité des 62 tours du tracé de Marina Bay en première position.

"C'était une course extraordinaire", explique-t-il lors des interviews d'après course au micro de David Coulthard. "J'ai eu quelques petites moments chauds au milieu de la course, mais c'était bien contrôlé, je pense. Sinon, la voiture était fantastique. J'ai pu attaquer, nous avons volé pendant toute la course et, à la fin, j'ai pu me détendre. C'était bien. C'est toujours difficile. Je suis un peu essoufflé, mais c'était très amusant."

En effet, Norris s'est fait quelques petites frayeurs en piste. Avec plus de dix secondes d'avance, le pilote s'est manqué au freinage et a légèrement tapé le mur au virage 14, endommageant son aileron avant. Quelques tours plus tard, il a réitéré en touchant le mur du virage 10 d'un peu trop près, s'en sortant sans séquelles pour autant. Le pilote McLaren a justifié ces erreurs par son envie de remporter la course avec le plus d'écart possible sur le deuxième.

"Ce n'est pas forcément parce que l'on attaque trop", ajoute le pilote McLaren. "Parfois, c'est parce qu'on se détend un peu trop, peut-être que c'était un peu des deux. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est délicat. C'était toujours difficile [en piste], [c'est] facile de bloquer les pneus comme je l'ai fait. J'ai donc continué à pousser, je ne voulais pas avoir une seconde d'avance. Je voulais avoir la plus grande avance possible."

"Je me suis donc bien amusé et j'ai marqué un maximum de points. C'est bien d'avoir Oscar ici aussi sur le podium aujourd'hui. C'est donc une bonne journée pour l'équipe."

Interrogé sur la difficulté de la course, qui est l'une des plus physiques du calendrier avec le circuit de Losail, Norris semble vraiment épuisé : "[Je me sens] un peu comme au Qatar l'année dernière [où plusieurs pilote avaient énormément soufferts de la chaleur]. Mais je n'y suis pas allé de main morte [aujourd'hui]. J'aurais pu y aller beaucoup plus doucement, donc je suis un peu étourdi en ce moment. Mais tout va bien."