Pirelli fait un point sur le développement des pneus F1 2026

La saison 2024 n'est pas encore terminée que Pirelli est déjà plongé dans le travail sur les pneus pour 2026. La firme italienne a en effet démarré ce mois-ci un long programme de tests qui va viser à développer les structures et les gommes des produits qui équiperont les écuries de F1 lors du passage à la nouvelle réglementation technique.

C'est Aston Martin qui a pu procéder à la première sortie en piste avec les pneus de la future génération de monoplaces, légèrement plus étroits et avec un diamètre plus réduit que les actuels. Mario Isola, le directeur de la compétition de Pirelli, a été interrogé à Singapour sur ce premier roulage, dont l'enjeu était principalement d'arriver à une bonne corrélation entre les simulations et ce qu'il se passait réellement en piste avec une monoplace modifiée pour tenter de se rapprocher des charges et du comportement attendus en 2026.

"Notre tâche principale était d'essayer de corréler les simulations avec les voitures modifiées", a expliqué Isola. "Nous savons que les mulets ne peuvent pas être représentatifs étant donné que les voitures de 2026 seront complètement différentes [des F1 actuelles], mais je pense que nous avons fait du bon travail. Grâce à Aston Martin, qui était la première équipe à effectuer le test, [nous avons obtenu] des informations précieuses et probablement aussi un bon point de départ comme base de référence pour le développement futur."

"L'objectif principal était de comprendre l'équilibre mécanique et l'équilibre aérodynamique de la voiture", a ajouté le technicien italien. "Par exemple, nous avons décidé de rouler en permanence avec le DRS ouvert afin de compenser la charge entre avant et arrière, puis ils ont fait quelques ajustements sur les réglages de la voiture, pour l'équilibrer correctement. Mais la nouvelle taille fonctionne bien. Nous n'avons pas trouvé de problème lors du roulage, comme du graining ou d'autres éléments qui auraient pu affecter le test. Nous sommes donc satisfaits de ces premiers essais et nous sommes prêts pour les deux prochaines sessions."

Au vu du nombre d'écuries intéressées pour avoir un premier aperçu des pneus 2026, dans une Formule 1 où la compréhension du fonctionnement des gommes est toujours aussi essentielle à la performance, notamment en qualifications, il a donc fallu organiser un tirage au sort pour décider qui allait débuter le programme. Après Aston Martin, ce seront donc McLaren et Alpine qui s'y colleront pour la fin de saison 2024, avant la reprise des tests en 2025.

"Ensuite, ce sera au tour de McLaren puis d'Alpine pour un test sur piste mouillée. Tout cela jusqu'à la fin de l'année. Et puis, évidemment, nous finalisons le programme d'essais pour 2025 avec toutes les équipes qui ont donné leur accord pour mettre à notre disposition une voiture modifiée. Nous sommes très heureux de pouvoir effectuer des essais avec chacune d'entre elles."

Réserviste pour Aston Martin, Felipe Drugovich était au volant de la F1 modifiée à Barcelone. Photo de: Pirelli

Bien entendu, tout en préparant 2026, le travail avance pour 2025 même s'il ne reste désormais plus qu'à procéder à un affinage sur les composés eux-mêmes. "Pour la structure [des pneus 2025], les nouvelles spécifications ont été homologuées au 1er septembre, conformément à la réglementation. Nous sommes maintenant en train de peaufiner les composés. Nous avons plusieurs options."

"Nous avons le Mugello, où nous allons finaliser les composés durs, puis nous aurons encore deux ou trois sessions, et les essais libres de Mexico, où nous allons tester les composés tendres en EL2 avec toutes les équipes, avec des programmes différents. Je pense donc que nous sommes en bonne position pour finaliser les pneus pour 2025."