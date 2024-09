Les pneus F1 2026, plus petits, enfin testés sur une Aston Martin modifiée

Alors que la prochaine révolution technique se prépare en Formule 1, Pirelli travaille à l'introduction de pneus légèrement plus petits dans le cadre de l'effort global de la discipline pour réduire le poids des monoplaces. C'est ainsi que cette nouvelle spécification a pour la première fois été testée en piste sur une F1 modifiée fournie par Aston Martin.

La taille des pneus restera la même, à savoir le format 18 pouces qui a été mis en place à compter de 2022 pour accompagner la réglementation technique actuelle et les voitures à effet de sol. Toutefois, la largeur des pneus va être modifiée, avec une réduction de 25 mm à l'avant et de 30 mm à l'arrière, tout comme le diamètre qui va passer de 720 mm actuellement à 705-710 mm.

La réglementation technique 2026, côté châssis, reste à finaliser, ce qui empêche d'avoir une idée précise des charges aérodynamiques exactes que devront supporter les pneus. Cependant, Pirelli ne voulait pas attendre trop longtemps pour les faire rouler. La FIA a donné son accord pour mettre en place un programme de test avec des voitures 2023 modifiées et le règlement a dû être modifié afin de permettre un tel roulage.

Felipe Drugovich au volant de l'Aston Martin AMR23 modifiée à Barcelone. Photo de: Pirelli

Les écuries étant toutes très intéressés par ces roulages pour les connaissances qu'ils peuvent permettre de récolter en avance, il a fallu que la fédération passe par un tirage au sort pour désigner la première structure qui effectuerait ces tests, comme l'a révélé Mike Krack, le directeur d'Aston Martin : "Il y a eu un processus de sélection ou de tirage au sort parce qu'un certain nombre d'équipes voulaient participer à ce programme d'essai. Nous avons été tirés en premier, nous sommes donc les premiers à le faire."

Il apparaît que McLaren et Alpine seront les deux autres équipes à participer à cette première série de tests, avant que les autres structures intéressées n'entrent en jeu plus tard, à un stade plus avancé du développement.

Concernant le roulage d'Aston, il est effectué avec le réserviste de l'écurie, Felipe Drugovich, au volant d'une AMR23 modifiée lors de deux journées à Barcelone cette semaine. Ce mardi, il a parcouru un total de 670 km et offert un premier aperçu de ces pneus taille basse.

Avec Jonathan Noble