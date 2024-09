Red Bull restructure son équipe, Lambiase hérite d'un nouveau rôle

Motorsport.com est en mesure de révéler que l'ingénieur de course de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, va être promu dans un rôle plus large chez Red Bull dans le cadre d'une restructuration plus globale de ses opérations en piste en vue de la saison 2025 de F1.

Alors que l'écurie autrichienne va voir le départ, en fin de saison, de son directeur sportif Jonathan Wheatley vers Sauber/Audi, elle a décidé de revoir la structure de l'équipe dédiée à la course. Ainsi, au lieu de recruter une personne de l'extérieur pour succéder au Britannique dans son rôle, le choix a été fait de redistribuer ses différentes responsabilités à plusieurs personnes travaillant déjà en son sein, afin de mieux s'adapter aux nécessités modernes de la Formule 1.

Même s'il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de l'équipe, le personnel de Red Bull a été informé des changements durant une réunion qui s'est tenue à l'usine de Milton Keynes ce mercredi matin.

Le principal changement est donc la nomination de Lambiase à un nouveau poste de responsable de la compétition. Si celui qui est surnommé "GP" va tout de même conserver son rôle d'ingénieur de course de Verstappen, il sera en revanche désormais en charge de toutes les activités de Red Bull Racing en compétition et va superviser le personnel tombant dans son champ de compétence.

Dans le même temps, Stephen Knowles, ingénieur en stratégie, va devenir responsable du Règlement Sportif, chargé de s'assurer que l'équipe est en conformité avec les règles de la discipline en toutes circonstances et faisant également de lui le point de liaison avec l'instance régulatrice qu'est la FIA. Quant à Richard Wolverson, spécialiste de l'ingénierie de la monoplace, il va désormais être le responsable des opérations en piste.

Au-delà de ces changements qui ont trait à l'équipe de course à proprement parler, le responsable du fret de Red Bull, Gerrard O'Reilly, va prendre le contrôle plein et entier de la logistique de l'écurie, avec comme objectif d'améliorer l'efficacité de la structure dans un domaine devenu très important dans le cadre du plafond budgétaire.

S'exprimant sur cette nouvelle structure, Christian Horner, directeur de Red Bull, a déclaré que l'équipe souhaitait profiter de cette opportunité pour se préparer au mieux pour l'avenir. "Nous sommes en plein cœur d'une période de changement et de développement significatifs chez Red Bull Racing, et à la lumière des défis à venir, nous avons pris la décision de modifier la structure de l'équipe de course. Ces nominations nous permettront d'accroître nos capacités dans un certain nombre de domaines cruciaux et, en fin de compte, je pense qu'elles rendront l'équipe plus compétitive."

"Pour moi, il est particulièrement gratifiant de promouvoir des personnes en interne. Chez Red Bull Racing, nous disposons d'une ressource immense de personnes extrêmement talentueuses et je suis ravi que nous puissions leur donner l'opportunité de briller dans des rôles qui n'étaient pas ouverts auparavant. C'est un pas en avant pour l'ensemble de l'équipe."

Avec Jonathan Noble