La VCARB enfile son plus beau jeans pour le GP de Singapour

Pour le Grand Prix de Singapour, qui se tient ce week-end sur le circuit de Marina Bay, Visa Cash App RB utilisera une livrée spéciale "denim" conçue par son sponsor Hugo.

Dans le détail, la robe habituelle de la VCARB 01 sera remplacée en certains endroits par des motifs bleu clair ou foncé rappelant le tissu de certains jeans. Ce sera notamment particulièrement visible sur l'avant et les pontons de la monoplace, avec en d'autres endroits l'affichage de détails rappelant ces vêtements, à savoir des boutons, des trous, des coutures et une braguette répartis sur les plaques d'extrémités des ailerons, les côtés du châssis ou encore sur le capot moteur.

Le logo de l'écurie apparaît quant à lui sur un patch effet cuir sur le nez et l'aileron arrière. Les pilotes seront quant à eux équipés de combinaisons spéciales reprenant cette thématique.

Toutes les images de la livrée spéciale :

"Au fil des ans, nous avons vu des marques de mode s'associer à des équipes et à des pilotes de F1, notamment en ce qui concerne les tenues, mais nous n'avons jamais vu aucune d'entre elles franchir cette étape en s'impliquant totalement sur la piste", a déclaré Daniel Ricciardo à propos de la nouvelle livrée. "Nous plaçons vraiment la barre plus haut et nous montrons la voie, en prouvant qu'il y a beaucoup plus à faire et à explorer pour les marques. Je pense que nous allons certainement ouvrir les yeux de ces maisons de couture et voir plus de livrées inspirées par la mode prendre vie."

Hugo est une marque d'Hugo Boss qui a rejoint le portefeuille des partenaires de VCARB pour la saison 2024, dans le cadre du changement d'identité de l'écurie. D'abord envisagé comme possible sponsor titre, l'entreprise a finalement choisi un rôle moins important d'équipementier et de simple sponsor, alors que Boss sponsorise également Aston Martin.

Hugo Boss fut directement impliqué en F1 avec McLaren et Mercedes auparavant, avant de quitter la discipline pour devenir d'un partenaire officiel de la Formule E en 2022-2023.