Stella : Piastri est "un pilote phénoménal"

Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Oscar Piastri a remporté sa seconde victoire en Formule 1. Cette fois, son succès n'a pas été marqué par une confusion interne, comme cela a pu se passer la première fois en Hongrie.

À Bakou, le pilote McLaren a réussi à prendre le meilleur sur Charles Leclerc au 20e tour, grâce à un beau dépassement au premier virage. Il est ensuite parvenu à contenir le Monégasque pendant le reste de la course pour finalement passer la ligne d'arrivée en tête.

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a souligné l'audace de son pilote et de sa manœuvre. Pour lui, les trois voitures qui se battaient pour la victoire - Piastri, Leclerc et Sergio Pérez - étaient sur un pied d'égalité et c'est le pilotage de l'Australien qui a fait toute la différence.

"Je pense qu'au moment [du dépassement de Piastri], il n'y avait pas beaucoup de différence entre Ferrari, McLaren et Red Bull", explique-t-il. "En fait, Red Bull a eu du mal à tirer le meilleur parti de son package en qualifications, mais je pense qu'en course, nous avons vu que tout le monde se tenait, en gros, dans le même dixième de seconde."

"Oscar a profité du fait que ses pneus durs étaient dans une position idéale lorsque Leclerc est passé aux stands avant lui, et il a semblé avoir un avantage pour pouvoir l'attaquer dans le premier virage. Mais si l'on regarde d'où vient Oscar lorsqu'il attaque Leclerc dans le premier virage, c'est d'assez loin, et pourtant, il prend la corde dans le premier virage."

"Je pense donc que c'est l'un de ces cas où il faut souligner la capacité du pilote, parce qu'il retarde tellement le point de freinage et négocie quand même le premier virage d'une manière si précise, il n'a même pas besoin de compter sur le fait de concéder de l'espace. C'est donc l'un de ces cas où le talent, la précision et l'exécution, du point de vue d'Oscar, ont fait la différence."

La défense de Piastri sur plus de 30 tours face à Leclerc après lui avoir chipé la première place n'étais pas un exercice aisé. Comment a-t-il fait pour garder le pilote Ferrari derrière alors que celui-ci avait l'avantage du DRS ? Beaucoup seraient tentés de citer les performances de la MCL38. Toutefois, Stella n'est pas tout à fait du même avis. "Je pense que c'est une combinaison", ajoute-t-il. "90%, c'est Oscar et son jugement. Je pense que les 10% [restant sont dus à] la monoplace, [et] ont profité à Oscar parce que la voiture a une bonne traction."

"Je pense que nous savons que notre train arrière est bon, surtout quand nous sommes à 100 km/h ou plus, ce qui est le cas dans le premier virage. Et je pense que c'est quelque chose qu'Oscar a exploité, mais cela n'aurait pas fonctionné sans sa précision du point de vue du pilotage."

Oscar Piastri a rejoint McLaren la saison passée. Il effectue ainsi sa deuxième saison en Formule 1, mais il ne manque pas d'impressionner. Actuellement double vainqueur en Grand Prix et auteur d'un succès en course sprint l'année dernière au Qatar, l'Australien se cale de plus en plus sur les performances de son très expérimenté coéquipier, Lando Norris.

Pendant la course en Azerbaïdjan, Piastri a démontré une tranquillité d'esprit et un contrôle, à l'image de ses deux années en F1, qui n'ont pas échappé à son directeur d'équipe, toujours étonné par le talent de son pilote.

"Oui, j'ai été surpris [du dépassement de Piastri sur Leclerc], mais Oscar nous surprend toujours par ses capacités, et je dirais qu'aujourd'hui, il a également démontré sa force mentale", déclare l'Italien. "Il a conduit comme un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà été soumis à ce genre de pression, qui peut regarder d'un œil le rétroviseur et de l'autre le point de freinage."

"Oscar l'a encore fait avec un grand niveau de précision et de contrôle, même lorsqu'il parlait à la radio, il avait l'air de tout avoir sous contrôle. Donc, oui, [c'est] un pilote phénoménal, [il a eu] une conduite brillante aujourd'hui."