La Formule 1 et Lego s'associent pour plusieurs années

La marque Lego, spécialiste des jouets de construction, et la Formule 1 ont annoncé la conclusion d'un accord pluriannuel démarrant à compter de 2025 et visant à "rapprocher les jeunes fans et les familles du monde entier de l'univers de la Formule 1 et du sport automobile".

Alors que la F1 continue de capitaliser sur le regain d'intérêt qui l'entoure ces dernières années, cette collaboration avec le géant danois du jouet renforce l'objectif annoncé par la discipline de viser un public toujours plus grand.

L'alliance concerne notamment, selon le communiqué publié, "des fan zones lors de plusieurs Grands Prix", avec des animations prévues, et "de nombreux contenus digitaux". Si les GP en question ne sont pas encore désignés, il s'agira toujours selon le communiqué des "principales courses de 2025", le tout dans le cadre du 75e anniversaire du Championnat du monde créé en 1950.

Bien entendu, pour les amoureux de la petite brique, de "nouveaux produits Lego rendront hommage aux dix équipes de Formule 1 actuellement en compétition". Les produits évoqués iront de la gamme Duplo pour tout-petits jusqu'à des sets pour adultes, en passant par des constructions pour enfants et adolescents.

"La brique Lego est à l'origine d'une étincelle de créativité et d'une passion pour la construction chez des millions d'enfants et d'adultes à travers le monde", a déclaré Emily Prazer, responsable commerciale de la F1. "Grâce à ce partenariat, les fans pourront recréer et réimaginer le monde de la Formule 1, brique par brique, en approfondissant les subtilités de la mécanique et de la technologie qui se cachent derrière ce sport par le biais du jeu. Nous sommes impatients de faire vivre l'effervescence de la Formule 1 aux constructeurs de la marque Lego ainsi que d'offrir un autre moyen de profiter de ce sport entre amis et en famille."

Lego a déjà mis un pied dans l'univers de la Formule 1 ces dernières années en proposant des répliques de différentes tailles de plusieurs monoplaces récentes ou plus anciennes, comme les Mercedes W12 et W14 ou encore les McLaren MP4/4 et MCL60, ainsi qu'une F1 2022 aux couleurs de la MCL35M.