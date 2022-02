Une F1 2022 en Lego aux couleurs de la McLaren MCL35M

Charger le lecteur audio

La prochaine McLaren se cache encore sous un épais drap à Woking mais sa version en Lego, elle, est d'ores et déjà connue de tous ! L'écurie s'est associée à Lego Technic pour produire une réplique en petits blocs en plastique de ce qui pourrait être la MCL36... En réalité, il s'agit d'une monoplace reprenant les éléments clés des nouvelles F1 avec la livrée orange et bleue de la MCL35M de 2021.

Long de 65 cm et divisé en 1432 pièces, le modèle réduit a été "conçu en étroite collaboration par les experts du Groupe Lego et de McLaren Racing", apprend-on dans un communiqué de presse. Notons que le produit contient également un moteur V6 à pistons mobiles, une direction qui s'active depuis le cockpit, des suspensions et un blocage du différentiel.

"Nous sommes ravis de dévoiler cette réplique Lego Technic unique de notre voiture de F1", indique James Key, directeur technique de McLaren. "Ce modèle célèbre notre livrée 2021 tout en proposant aux passionnés un aperçu du design de notre F1 2022. Cela a été rendu possible par la collaboration agile avec l'équipe du Groupe Lego qui a véritablement embrassé notre esprit de bravoure et d'audace en matière de design. Le produit final est vraiment fantastique et nous sommes impatients de le mettre entre les mains de nos fans."

"Le partenariat entre le Groupe Lego et McLaren s'enrichit chaque fois que nous nous retrouvons pour une nouvelle collaboration", ajoute Neils Henrik Horsted, chef de produit Lego Technic. "Nous cherchons aussi sans cesse à enthousiasmer et à inspirer les fans en repoussant les limites du possible, grâce à la technologie et au design proposés, que ce soit sur la piste ou avec les modèles Lego."

La McLaren Lego Technic, qui sera disponible dans le monde entier le 1er mars 2022 au prix de 179,99 €, est la première F1 sous licence de la gamme Lego Technic. Parmi les précédentes collaborations entre le géant danois et des structures de sport automobile, citons les Porsche 911 RSR GTE et 99X [le modèle de Formule E, ndlr] ou encore la Ferrari 488 GTE d'AF Corse.

Pour revenir à McLaren, l'équipe de Woking lèvera le voile sur la MCL36 le vendredi 11 février à 20h dans le cadre d'un évènement en ligne. Lors de la même soirée, l'équipe présentera également ses autres activités pour l'année 2022, à savoir l'IndyCar, l'Extreme E et Shadow, son évènement eSport.

