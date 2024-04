Le podium était-il vraiment à la portée de Mercedes à Suzuka ?

À Suzuka, Mercedes a connu un nouveau week-end décevant, au cours duquel George Russell a terminé septième et Lewis Hamilton neuvième - inversant leurs positions des qualifications - dans un train formé derrière Fernando Alonso.

Selon le patron de l'équipe, Toto Wolff, les qualifications difficiles de Mercedes ont été aggravées par un premier relais "atroce", les Flèches d'Argent ayant d'abord tenté une stratégie osée à un arrêt qu'elles ont dû abandonner en faveur d'une approche plus conventionnelle à deux arrêts, à l'inverse de Charles Leclerc.

"Nous avons terminé là où nous avions commencé et c'était très difficile", a déclaré Wolff auprès de Sky Sports F1. "Nous avons eu un deuxième et un troisième relais très rapides et nous aurions pu être en course pour le podium, mais le premier relais a été atroce."

Plus tard, il a ajouté : "Nous avons été très rapides dans les Esses, alors que l'année dernière nous n'étions nulle part. Nous avons essayé de faire un seul arrêt, nous avons probablement trop géré les pneus et nous connu un premier relais atroce, mais un deuxième et un troisième relais très compétitifs au moment où nous avons globalement fait ce que les autres faisaient. La situation aurait pu être complètement différente."

Suggérer que Mercedes aurait pu se battre pour un podium de façon crédible a de quoi faire sourciller étant donné l'écart de 25 secondes entre Carlos Sainz, troisième, et Russell. Mercedes a en fait plutôt semblé confirmer sa quatrième place dans la hiérarchie, derrière Red Bull, Ferrari et McLaren.

Alors, les chiffres qui sous-tendent les affirmations de Wolff tiennent-ils vraiment la route ? En raison des différentes stratégies, permises par le fait que les trois composés de pneus Pirelli étaient des options viables, il n'est pas possible de se contenter de comparer les temps au tour. Mais il y a plusieurs indicateurs qui offrent une bonne vue d'ensemble.

Tout d'abord, le deuxième relais du duo Mercedes en pneus durs a coïncidé avec le relais de Leclerc sur la même gomme, ainsi qu'avec celui de Lando Norris qui a suivi Leclerc en passant au stand dans le même tour. Et si les Mercedes se sont montrées rapides lors de leurs premiers tours à la sortie des stands, leur temps moyen au fil des relais a rapidement évolué vers 1'36"6 pour Hamilton et 1'36"4 pour Russell, contre 1'36"1 pour Leclerc et 1'36"2 pour Norris.

Il faut préciser que Russell et Hamilton sont passés au stand trois ou quatre tours plus tôt, de sorte que Leclerc et Norris ont bénéficié d'un léger avantage en termes de durée de vie des pneus pendant les 11 tours que nous avons pu comparer. Mais ces derniers ont également dû ménager leurs pneus jusqu'à la fin de la course, alors que Russell et Hamilton savaient qu'ils devaient encore s'arrêter pour chausser les mediums.

Le troisième relais sur les pneus mediums, les favoris de Mercedes, est l'autre donnée disponible. Ici, c'est seulement le dernier relais de Sainz qui peut offrir une comparaison, car l'Espagnol est passé aux stands juste avant les W15, mais sa Ferrari a été chaussée de pneus durs, donc plus lents, ce qui n'offre pas une correspondance parfaite.

Russell a été retenu par Oscar Piastri, qui se battait pour la septième place et était en moyenne à quatre dixièmes de Sainz, mais dans les 15 derniers tours, Hamilton n'était qu'à 0"050 de la Ferrari alors qu'il était dans l'air propre.

C'est là que le septuple Champion du monde a enfin pu se départir de ses relais précédents sur les "terribles" pneus durs, mais il semble plutôt ambitieux de suggérer que le Britannique aurait pu se lancer à la poursuite de Sainz s'il était parti plus haut sur la grille ou s'il avait choisi une stratégie différente.

Hamilton l'a d'ailleurs lui-même reconnu, déclarant que sa voiture ne pouvait à aucun moment s'accommoder des pneus durs : "Je ne sais pas quelle aurait pu être la stratégie différente. Si nous étions restés sur les mediums pour commencer, nous aurions quand même eu deux [trains de] pneus durs vraiment terribles à utiliser."

Alors que les affirmations de podium sont assez facilement démenties, la question reste de savoir pourquoi l'équipe a eu tant de mal dans la première moitié de course, avant se montrer un peu plus compétitive vers la fin, quand il était déjà trop tard.

Avant le week-end de Suzuka, son directeur technique James Allison a déclaré que la seule constante que l'équipe avait trouvée par rapport à ses difficultés de début de saison était une faiblesse relative dans des conditions plus chaudes, lorsque la température de la piste augmente.

Si cette théorie devait se confirmer, cela expliquerait en partie les fluctuations dans sa forme, car la journée de course était bien plus chaude que le reste du week-end, avec des températures de piste jusqu'à 14°C plus élevées au début du Grand Prix.

Toutefois, la couverture nuageuse est revenue pour la seconde moitié de la course, ce qui a fait chuter la température de l'asphalte de 40°C à moins de 30°C au moment où Mercedes a chaussé les pneus mediums. Mais cela n'explique pas nécessairement la différence de performance entre les deux premiers relais en pneus durs, alors que la piste n'était pas encore "fraîche".

Mercedes a dû se remettre en question pour comprendre pourquoi les performances et l'appui aérodynamique constatés à l'usine ne se traduisent pas en vitesse de passage en courbe ou en temps au tour.

"Nous avions 70 points d'appui aéro de plus que l'année dernière dans un virage spécifique de Melbourne. Mais au niveau du temps au tour, cela ne représente pas 1 km/h de plus. Cela n'a aucun sens", a révélé Wolff. "Dès lors, où se trouve le problème ? Je pense que nous voulions cocher quelques cases [à Suzuka] pour comprendre : y a-t-il une limitation que nous avons repérée ? Je pense que oui."

"Quand on regarde les résultats, ce n'est clairement pas bon et tout le monde le sait", a ajouté l'Autrichien sur la situation de son équipe. "Mais nous avons fait un grand pas en avant dans la façon dont nous voulons faire rouler la voiture, et dans notre compréhension."

L'aspect positif est que Mercedes a peut-être trouvé des réponses sur la manière de placer sa W15 dans une situation plus favorable, Hamilton ayant déclaré au Japon que la voiture était la plus agréable à piloter depuis trois ans.

Mais se battre pour les podiums ? Si l'on en croit les quatre premières manches 2024, cela reste une chimère.