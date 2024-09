McLaren : l'aide de Norris a joué pour moitié dans la victoire de Piastri

Ce dimanche à Bakou, l'animation phare de la course s'est déroulée à l'avant du peloton. La lutte pour la victoire s'est jouée principalement entre Charles Leclerc et Oscar Piastri, avant de voir Sergio Pérez se joindre à la fête, en bonne forme ce week-end en Azerbaïdjan. C'est finalement l'Australien qui l'a emporté, après une défense de longue haleine contre le pilote Ferrari et le crash de Pérez et Carlos Sainz en toute fin de course.

Butant sur Piastri pendant la première partie du Grand Prix, le pilote Red Bull a tenté l'undercut en plongeant dans les stands au 13e tour. Au lieu d'immédiatement couvrir le Mexicain, le pilote McLaren a attendu deux tours avant de s'engager dans la voie des stands, se mettant ainsi sous la menace de Pérez.

Toutefois, Piastri a pu ressortir devant la Red Bull et ce, grâce à la défense de son coéquipier, Lando Norris, qui s'est retrouvé devant Pérez après son arrêt. Andrea Stella, le directeur de McLaren, a notamment insisté sur l'importance de cette manœuvre dans la victoire de l'Australien.

"Pérez a tenté l'undercut et sans l'aide de Lando, Pérez aurait pu rentrer au stand [et passer] devant Oscar, et la course aurait pu se dérouler d'une manière complètement différente", a-t-il déclaré. "Je pense donc que 50% de la victoire d'Oscar aujourd'hui est partagée avec Lando, ce qui montre que nous abordons la course comme une seule et même équipe."

McLaren avait déclaré, après la course quelque peu chaotique de Monza, soutenir Norris dans sa lutte au championnat du monde, étant pour l'instant le principal rival du leader Max Verstappen. Ceci impliquait donc l'aide de Piastri, qui a lui aussi donné son accord pour aider son coéquipier en piste.

Néanmoins, après l'élimination malchanceuse de Norris en Q1 samedi, le Britannique s'est vu partir de la 15e place, après la disqualification de Pierre Gasly et le départ de Lewis Hamilton depuis la voie des stands. Les rôles se sont donc inversés et c'est Norris qui s'est retrouvé à devoir aider son coéquipier.

"Nous avons eu des conversations avant le week-end où nous avons pris parti pour l'un ou pour l'autre [pilote]", a expliqué Stella. "Mais nous abordons chaque week-end en essayant de maximiser le résultat pour l'équipe, et si un pilote a besoin d'aide, l'autre le fera."

L'équipe McLaren célèbre la victoire de son pilote Oscar Piastri à Bakou. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Même si l'aide de son coéquipier a été cruciale, Piastri a tout de même effectué une très belle course. Son dépassement plein d'audace au premier virage lui a permis de prendre la tête, avant de défendre tout le reste de la course face à un Leclerc frustré et très menaçant. Stella n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son pilote, maintenant vainqueur de deux Grands Prix, alors qu'il entame seulement sa deuxième saison en Formule 1.

"Lorsque j'ai regardé la course en direct et que je l'ai vu plonger [au premier virage], mon instinct m'a dit qu'il allait être large, à cause de son freinage tardif", a révélé l'ingénieur italien. "Il est venu d'assez loin, et il a quand même pris la corde. Alors oui, j'ai été surpris."

"Mais Oscar nous surprend toujours par ses capacités, et je dirais qu'aujourd'hui, il a également démontré sa force mentale. Il a conduit comme un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà été soumis à ce genre de pression, qui peut regarder d'un œil le rétroviseur et de l'autre le point de freinage."

Ce résultat a permis à l'équipe britannique de s'emparer de la tête du classement constructeurs, prenant ainsi une avance de 20 points sur Red Bull. Stella savoure cet accomplissement, se remémorant le statut de McLaren au début de la saison 2023.

"En tant que cap, c'est vraiment énorme", a-t-il ajouté. "On ne doit pas oublier le début de la saison 2023, quand on était derniers. Et maintenant nous sommes en tête du championnat. C'est une étape importante, qui a été rendue possible par le travail immense, acharné et de qualité de toute l'équipe, et le soutien de tous nos actionnaires, partenaires, supporters. On y arrive ensemble."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas, Oleg Karpov et Filip Cleeren