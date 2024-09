Ricciardo chez VCARB après Singapour ? "Je ne parierais pas ma maison là-dessus"

Des rumeurs sont apparues ces derniers jours évoquant la possibilité que Daniel Ricciardo dispute à Singapour son dernier Grand Prix sous les couleurs de Visa Cash App RB. S'il estime être depuis trop longtemps en Formule 1 pour exclure totalement un tel scénario, l'Australien a tout de même tenu à tempérer ces bruits de couloir.

Des décisions sur l'avenir, et notamment sur 2025, sont attendues chez Red Bull et VCARB durant la trêve de quatre semaines entre les GP de Singapour et des États-Unis. À l'heure actuelle, il semble très probable que Liam Lawson fera équipe avec Yuki Tsunoda l'année prochaine. Or, les rumeurs autour de Ricciardo sont nées de l'idée que le management de la firme autrichienne pourrait voir d'un bon œil de lancer le Néo-Zélandais dans le grand bain sans attendre dès cette fin de saison 2024.

Cela mettrait donc une fin abrupte à l'aventure de Ricciardo, qui assure pour sa part ne pas être au courant d'une telle volonté, même s'il ne bat pas totalement en brèche l'idée que cela se produise : "Évidemment, je ne peux pas vous donner trop de détails, mais en termes de contrat, oui, les dates tombent à peu près dans cette fenêtre désormais. En gros, j'attends un oui ou un non pour 2025."

Je suis conscient qu'il y a des discussions et des spéculations sur le reste de la saison, mais pour l'instant, je ne suis au courant de rien.

"Après, je suis conscient qu'il y a des discussions et des spéculations sur le reste de la saison, mais pour l'instant, je ne suis au courant de rien. Je m'attends donc à ce que la décision soit prise pour l'année prochaine. Mais évidemment, des choses folles se sont produites dans cette discipline, alors je ne vais pas non plus me montrer trop fanfaron et confiant en disant 'oh ouais [je serai à Austin]'. Je pense que ce sera le cas, mais nous verrons bien."

Il est entendu que les décisions qui seront prises après l'épreuve de Marina Bay chez VCARB pourraient tourner autour de la question de clauses contractuelles dans l'engagement liant la structure à Lawson, qui pourrait être libre de s'engager ailleurs si elles ne sont pas levées. Quand il lui est demandé frontalement si quelque chose dans son contrat laissait entendre que le GP de Singapour pourrait éventuellement être sa dernière épreuve, Ricciardo a répondu par une négative prudente.

"Je ne pense pas, mais je ne veux pas non plus me tenir ici en faisant l'avocat. Écoutez, je dirais que non. Mais nous savons aussi comment fonctionne ce sport [...] Je ne veux donc pas dire que je suis prêt à parier ma maison là-dessus. Je suis [dans ce milieu] depuis trop longtemps [pour le faire]."

Propos recueillis par Jonathan Noble