Magnussen et les pénalités : La FIA punit "des choses ridicules"

Kevin Magnussen fait son retour sur le circuit de Marina Bay ce week-end, après avoir été contraint de manquer le Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine dernière. Le pilote Haas avait atteint le seuil de 12 points de pénalité sur sa Super Licence, à la suite d'un incident survenu lors de la manche précédente à Monza.

Magnussen flirtait avec la suspension depuis quelques temps déjà. Le Danois avait accumulé 10 points sur six courses pendant la première partie de la saison 2024. Toutefois, la cause de sa suspension lors du GP d'Italie a suscité le débat en raison de sa nature bénigne, à savoir un dépassement qui s'est légèrement mal passé sur Pierre Gasly. Le Français avait d'ailleurs défendu Magnussen après la course, jugeant sa pénalité "injuste".

Ainsi, à Bakou, plusieurs pilotes avaient plaidé en faveur d'une modification du système de points de pénalité, une suggestion relayé par Magnussen face aux médias ce jeudi à Singapour. "Je n'ai pas vu ce qui a été dit, mais c'est bien si [le sujet a été abordé]", a-t-il expliqué. "Mon opinion personnelle est que ce n'est pas une bonne situation pour la F1 de restreindre la course de cette manière. On se sent mal quand le sport que l'on aime tant change d'une manière que l'on n'apprécie pas."

"Je suis certainement de ceux-là... J'aime les combats âpres et je pense que c'est [là] une grande partie de la beauté du sport automobile - les batailles et [le fait d'être] à la limite et légèrement au-delà. Cet équilibre est ce qui fait la réussite ou l'échec d'une course et, en ce moment, on a l'impression qu'ils punissent des choses ridicules. Personnellement, en tant que fan de Formule 1, j'aimerais voir le sport s'ouvrir à nouveau et permettre les belles courses que l'on peut voir sur la piste."

Magnussen a goûté à l'IndyCar en 2021 et apprécie l'approche de cette série. Photo par : Art Fleischmann

Alors que la FIA est censée entamer le processus qui pourrait conduire à la révision de son système actuel de points de pénalité, puis à sa modification à la fin 2024, Magnussen a été interrogé sur ses possibles suggestions. Le Danois a déclaré que la F1 devrait chercher à imiter l'IndyCar en ce qui concerne le maintien de l'ordre en piste.

"J'ai couru en IndyCar", a déclaré Magnussen qui a effectué un bref passage dans la discipline américaine en 2021. "J'ai regardé les courses à la télévision et je pense qu'ils ont ce qu'il faut là-bas. Les courses sont fantastiques. Les pilotes sont respectueux les uns des autres. On leur laisse cette responsabilité entre les mains, et je pense que cela fonctionne."

"Il faut que ce soit rugueux et ces voitures sont mises en piste en sachant qu'elles peuvent être endommagées. Et si c'est le cas, le pilote qui endommage sa voiture est naturellement pénalisé. Et je pense que la seule chose qui diffère entre la Formule 1 et l'IndyCar, ce sont les circuits."

"Les pistes ne sont pas idéales pour la course. Avec toutes ces histoires de limites de piste, j'ai pris tous mes points de pénalité en grande partie pour les limites de piste au final. Je pense que c'est un peu stupide d'être à quelques centimètres d'une ligne large et de finir avec une interdiction de courir à cause de cela. Ce n'est pas le sport que j'aime."

Magnussen a également déclaré qu'il pouvait "sentir" que la FIA était au courant du mauvais fonctionnement de son système : "J'ai l'impression qu'ils savent que ce n'est pas la bonne façon de faire en ce moment", a-t-il ajouté.

"J'espère [que la FIA] s'ouvrira et qu'elle réalisera qu'elle doit faire confiance aux pilotes. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut contrôler. Il y a des choses comme se décaler au freinage et réagir au mouvement. Il y a des choses dangereuses qu'il faut contrôler. Mais en dehors de ces petites choses, il faut juste laisser faire."

De retour en piste avec zéro point de pénalité, Magnussen a ajouté en riant : "C'est un peu être puni et revenir en disant : 'Oh, je suis prêt à foutre la merde maintenant !'".