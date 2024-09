Le système de points de pénalité sera discuté durant l'hiver

Kevin Magnussen est devenu le premier pilote à faire l'objet d'une suspension ferme d'une course dans le cadre de l'actuel système de points de pénalité instauré par la F1.

Lors du Grand Prix d'Italie, le pilote danois avait été jugé coupable d'un accrochage avec l'Alpine de Pierre Gasly, un incident qui lui avait valu deux points de pénalité, en plus d'une pénalité de 10 secondes. Cette sanction valait au pilote Haas d'atteindre la limite de 12 points de pénalité établie par les instances dirigeantes, synonyme de suspension pour l'épreuve suivante.

Ayant collecté une grande partie de ses points de pénalité lors du Grand Prix de Miami, où il a été jugé coupable de plusieurs manœuvres polémiques, Kevin Magnussen s'est donc vu suspendu au Grand Prix d'Azerbaïdjan, où il a été remplacé chez Haas par Oliver Bearman, par ailleurs d'ores et déjà titularisé par la structure américaine pour 2025.

Kevin Magnussen est devenu le premier pilote à être suspendu après avoir atteint ses 12 points de pénalité. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Bon nombre d'acteurs de la F1 ont émis des réserves sur l'actuel système de points de pénalité, Pierre Gasly lui-même s'étant dit opposé à ce que Magnussen écope de points de pénalité après leur contact à Monza. À Bakou, le pilote français a révélé que la FIA était maintenant "ouverte" à revoir son système de pénalité, après que la question a été discutée lors du traditionnel briefing des pilotes.

"Oui, je leur ai demandé d'aller de l'avant", a révélé le pilote normand à Motorsport.com. "Je pense qu'en tant que sport, nous n'aimons jamais voir quelqu'un pénalisé de cette manière et l'opinion générale était de dire que c'était un peu sévère. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont décidé de revoir et de faire avancer, ce qui est le plus important."

La révision éventuelle du système de points de pénalité en F1 doit d'abord suivre un processus précis avant d'aboutir. La question doit en effet passer dans un premier temps par le comité consultatif de la F1, composé de représentants de la FOM et de la FIA, ainsi que des directeurs sportifs de chaque écurie. Une première étape qui n'a pas encore été actée, d'après les informations de Motorsport.com.

Si le comité juge qu'une révision est nécessaire, alors seulement celle-ci sera étudiée par la FIA, puis présentée aux parties prenantes de la F1, avant que toute modification des règles ne soit votée. Quoi qu'il en soit, un éventuel changement n'interviendrait probablement pas avant la saison prochaine.

Les aménagements en matière de points de pénalité devraient cependant demeurer mineurs. D'après nos informations, la FIA a indiqué aux pilotes, lors du briefing de Bakou, qu'en moyenne, 2,2 points de pénalité seulement avaient été attribués lors de chaque manche en 2024. Par ailleurs, les pilotes eux-mêmes semblent avoir été compréhensifs sur le bien-fondé des pénalités attribuées à Kevin Magnussen depuis un an, après analyse des faits avec la FIA.

On rappellera enfin que la FIA avait déjà revu par le passé son système de sanction, les infractions aux limites de piste ne faisant notamment plus l'objet de point de pénalité.