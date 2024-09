La FIA se structure enfin pour encadrer et former ses officiels

La FIA a annoncé ce lundi la création d'un Département des Officiels (Officials Department) destiné à mieux préparer son personnel amené à encadrer les Grands Prix de Formule 1, notamment au sein de la direction de course et du panel des commissaires.

Depuis le début de son mandat, fin 2021, le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, a fait de ce sujet l'une de ses priorités. L'idée est également d'avoir davantage de personnes formées à ces prérogatives alors que le calendrier de la Formule 1 compte désormais 24 Grands Prix par an, dont plusieurs loin de l'Europe.

"C'est tellement important d'avoir ça", justifie Mohammed Ben Sulayem dans un entretien accordé à Motorsport.com, dimanche à Bakou. "On ne peut pas faire ça au hasard, continuer à se dire que c'est comme ça et puis c'est tout. Il doit y avoir une amélioration."

"Et puis si l'on observe nos officiels et nos directeurs de course, on voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de directeurs de course. Peut-on simplement passer commande pour en avoir ? Non. Je l'ai dit dans un tweet : On ne peut pas les commander sur Amazon ou Google. Il faut les créer, il faut les former."

Le président de la FIA juge notamment "dangereux" que la Formule 1 ne puisse s'appuyer que sur un seul et unique directeur de course tout au long de la saison. Actuellement, Niels Wittich est le seul titulaire du poste et officie à chaque Grand Prix, après avoir partagé cette mission avec Eduardo Freitas en 2022.

"Si l'on s'en tient à ce que l'on fait aujourd'hui, ici en Formule 1, on peut pas compter sur un seul", insiste Mohammed Ben Sulayem. "Dieu nous préserve qu'il lui arrive quelque chose. Car le temps de trouver quelqu'un [en urgence]..."

"Alors que faire ? Faire venir quelqu'un qui n'est pas prêt à 100% ? Admettons qu'il y ait un ou deux remplaçants, combien faut-il de temps pour les faire venir par avion ? Si quelque chose arrive, ce que je ne souhaite pas, pour une raison de santé ou quoi que ce soit, nous devons être prêts pour avoir une solution qui soit au même niveau."

Un poste de commissaires à Bakou. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Le département nouvellement créé tâchera, entre autres missions, de recruter de nouveaux officiels en partant également de la base, au niveau régional. Cette branche qui était encore totalement inexistante à la FIA sera en charge des officiels à tous les niveaux à compter du début de la saison 2025.

"C'est incroyable, on a des départements pour beaucoup de choses, mais nous n'en avons même pas pour quelque chose qui est comme une épine dorsale pour nous, à savoir les commissaires et la direction de course", insiste Mohammed Ben Sulayem. "Désormais, nous avons un véritable département pour ça."

"Il y a beaucoup de bonnes personnes, des jeunes, des femmes et des hommes, qui veulent s'impliquer dans le sport. Mais il faut les guider, il faut les former, il faut aussi les trouver. Et ce département en sera officiellement chargé. Car on peut le faire avec des volontaires, mais il faut une véritable section dédiée, c'est nécessaire. Je ne sais pas comment nous avons pu fonctionner pendant de nombreuses années sans disposer d'un département approprié."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi