Gasly : "C'était l'une de mes meilleures courses de l'année"

Pierre Gasly a aperçu la surface mais n'a pas permis à Alpine de sortir la tête de l'eau dans un week-end particulièrement difficile pour l'écurie française à Bakou. Alors que les séances d'essais libres ne se sont pas déroulées comme prévu, la 13e place du Normand lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan a pu donner de l'espoir à Alpine, mais pas pour très longtemps.

Quelques heures après la fin de la séance de qualifications, Pierre Gasly a été disqualifié par les commissaires à cause d'un dépassement soudain et inattendu du débit de carburant sur l'unité de puissance de l'A524. Le Français s'est donc élancé de la 18e place lors du Grand Prix.

Auteur d'un très bon départ, lui permettant de gagner quatre positions, Pierre Gasly s'est battu toute la course avec sa monoplace. À la limite et profitant des abandons devant lui, le pilote Alpine est parvenu à terminer à la 12e place au passage du drapeau à damier.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Je pense que c'était l'une de mes meilleures courses de l'année", confie Gasly au micro de Canal+. "J'étais à la limite du début à la fin, je pense qu'il n'y avait franchement rien de plus à aller chercher. Après, c'est sûr qu'on finit très, très loin. On savait qu'en partant en pneus durs on allait rester en piste le plus longtemps possible en attendant un Safety Car, malheureusement il est arrivé un peu tard... C'était vraiment compliqué pour nous ce week-end."

"C'est juste que l'on essaie de tirer le positif là où il était. Je regarde mes temps au tour, j'essaie de les comparer avec Esteban, parce que malheureusement quand on est dans une position comme ça, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. C'était très compliqué, ça glissait partout, j'essayais de m'accrocher au maximum avec les voitures devant."

"Maintenant, il va falloir clairement qu'on comprenne pourquoi on a autant de mal. Monza, Bakou... On sait que ce sont des circuits où il y a besoin de plusieurs choses... En ligne droite on perd ; après, en virages ce week-end on n'était vraiment pas rapides... on n'a pas de traction. Il y a beaucoup de travail devant nous. Après je sais qu'il y a des choses qui vont arriver pour l'année prochaine, aussi pour la fin de saison, donc il faut continuer de travailler."

"C'est sûr qu'aujourd'hui c'est dommage, en plus il y a Williams qui marque beaucoup de points, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il reste encore des courses pour aller les chercher."

En effet, Williams a frappé un grand coup ce week-end. Grâce à la septième place d'Alex Albon et à la huitième position de Franco Colapinto, l'écurie britannique a marqué dix points. Cela lui permet de prendre le huitième rang du championnat constructeurs à Alpine, pour trois petites unités.

Un week-end à oublier pour Ocon

De l'autre côté du garage, les choses ne se sont pas améliorées pour Esteban Ocon. Après avoir mis pied à terre lors des première et troisième séance d'essais libres, le Français a signé le dernier temps lors de la Q1. Alpine en a donc profité pour changer quelques éléments du moteur de l'A524, envoyant Ocon dans la voie des stands.

Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La course ne s'est pas mieux passée pour le Français, qui a terminé à la 15e place, devançant seulement Valtteri Bottas et les quatre pilotes qui ont dû abandonner. À la sortie de sa monoplace, Esteban Ocon a préféré ne pas revenir sur son dimanche, se tournant directement vers l'épreuve de la semaine prochaine à Singapour.

"Pas grand-chose à en tirer", déclare Ocon sur Canal+. "Je pense qu'on va se concentrer sur bien préparer Singapour, essayer de repartir d'un week-end correct avec le bon roulage, essayer de maximiser les essais libres, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer."

"Ça arrive rapidement, on va y aller directement demain [lundi], on va se préparer sur les bonnes choses, essayer de bien être prêt physiquement parce que c'est un rendez-vous qui est compliqué, on va essayer de rester dans le chaud et l'humide, faire comme on a toujours su faire, ne pas changer de façon de faire, et essayer que la voiture suive de l'autre côté."

Avec Basile Davoine