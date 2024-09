Alonso "heureux" après "un dimanche opportuniste" à Bakou

Après la déception de Monza, où Aston Martin avait raté de peu les points en terminant 11e avec Fernando Alonso, l'écurie britannique a cette fois-ci décroché un top 10 avec une sixième position pour l'Espagnol à Bakou. Elle a ainsi inscrit son meilleur total de points depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne avec huit unités.

Même si cette sixième place aurait en réalité dû être une huitième, puisque Sergio Pérez et Carlos Sainz se sont accrochés alors qu'ils se battaient pour la troisième position dans les derniers tours, Alonso s'est dit satisfait de sa course sachant qu'il a terminé devant ses rivaux principaux du dimanche : Franco Colapinto, Alexander Albon et Nico Hülkenberg.

"Je suis très heureux", a-t-il déclaré après le Grand Prix. "Évidemment, lors d'un week-end normal, seules la neuvième et la dixième places sont disponibles pour les équipes du milieu de grille. Et aujourd'hui, grâce à un peu d'action devant nous, la sixième place l'a été et nous étions là pour la prendre. Donc, oui, [c'était] un dimanche opportuniste pour nous, beaucoup de points. Je suis très heureux pour l'équipe."

"Nous étions flexibles aujourd'hui, un ou deux arrêts auraient fonctionné pour nous. [Mais] nous avons plus ou moins suivi la tendance et nous avons copié les stratégies des autres autour de nous. C'était la bonne [décision], nous avons pu maintenir la position avec Franco, Alex et Nico à un moment donné."

"[C'était] une course difficile. Il n'y avait évidemment aucun moyen de se détendre, mais d'une certaine manière, nous avons tout bien exécuté, avec de bons arrêts aux stands, une bonne stratégie, une bonne dégradation des pneus. Donc peut-être que nous n'avions pas un super rythme ce week-end, mais nous avons quand même suffisamment bien exécuté la course pour marquer tous les points. Je suis donc très heureux pour l'équipe."

Fernando Alonso devant Franco Colapinto et Alex Albon à Bakou. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Alexander Albon avait opté pour une stratégie décalée en chaussant des pneus durs au départ. Un choix qui a fonctionné en début de course puisque le Thaïlandais s'est retrouvé dans le top 4 à la fin de son premier relais. Toutefois, celui-ci a mal négocié son arrêt puisqu'il est ressorti dans le trafic muni de ses gommes mediums, compromettant ainsi son avantage pneumatique, pour le plus grand bonheur d'Alonso.

"Je pense que sa stratégie a été un peu compromise par le fait qu'il devait dépasser Franco et Nico [après avoir chaussé les pneus mediums]", a ajouté l'Espagnol au sujet d'Albon. "Si vous vous battez durement comme il a dû le faire [lors des premiers tours avec des gommes neuves], c'est mauvais pour introduire les pneus. C'était donc probablement mon filet de sécurité d'avoir eu Nico et Franco."

La stratégie et les arrêts n'ont pas été la seule source de satisfaction d'Alonso pendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Son AMR24 aussi s'est plutôt bien comportée, lui qui avait opté pour une configuration à faible appui aérodynamique.

"Je pense que nous avons eu plus de dégradation que ce que nous avions prévu, et que ce que nous aurions aimé, mais la vitesse de pointe nous a définitivement aidés aujourd'hui", a-t-il continué. "À certains moments, [les voitures derrière] étaient proches, je voyais dans la ligne droite qu'ils ne nous rattrapaient pas, même avec le DRS, donc j'étais un peu plus détendu que dans d'autres courses."

Bien que l'équipe précédant Aston Martin au championnat constructeurs soit Visa Cash App RB, celle-ci connaît quelques difficultés depuis le retour de la trêve. Ainsi, les principaux adversaires de l'équipe britannique à l'heure actuelle sont Haas et Williams.

"Je pense que Williams et Haas ont été plus rapides lors des trois dernières courses", a expliqué Alonso. "Kevin [Magnussen] à Monza a été exceptionnellement rapide, même avec une pénalité de dix secondes, il a terminé devant nous. Il y a quelques courses où nous sommes à la traîne, et nous voulons inverser cela, nous voulons devenir la cinquième équipe la plus rapide dès que possible. Singapour est une autre opportunité."

Propos recueillis par Oleg Karpov