Colapinto espère avoir prouvé qu'il "mérite" un baquet en F1

Alors qu'il ne remplace Logan Sargeant que depuis le GP précédent, Franco Colapinto s'est offert ses premiers points en Formule 1 en terminant huitième du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024. L'Argentin espère que ce résultat sera suffisant pour prouver qu'il méritait sa chance au volant de la Williams.

Colapinto avait déjà impressionné la veille en se hissant en Q3 sur le complexe tracé de Bakou, où il n'avait jamais couru en carrière et où il avait d'ailleurs goûté au mur lors des Essais Libres 1. Devançant son équipier Alexander Albon sur la grille puis en début de course, il a dû s'incliner face à son équipier, sur une meilleure stratégie. Il était cependant en passe de s'offrir quoi qu'il arrive le point de la dixième position en devançant Lewis Hamilton, mais il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec deux positions et trois points de plus dans la besace, en raison de l'accrochage entre Carlos Sainz et Sergio Pérez.

C'était un pari très difficile, et un pari que beaucoup de gens n'ont pas compris.

Après l'épreuve, il lui a été demandé si une telle performance récompensait en quelques sorte le pari pris par James Vowles, le directeur de Williams, de lui faire confiance à partir de Monza. Colapinto a acquiescé : "Ils ont fait preuve d'une grande confiance en m'installant dans un baquet. C'était un pari très difficile, et un pari que beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais j'espère montrer ce dont je suis capable et que je mérite une place en Formule 1. L'idée et l'opportunité que James m'a données m'aident à le démontrer."

"Je travaille beaucoup pour essayer d'apprendre vite", a-t-il ajouté. "Je n'ai que très peu de kilomètres à mon actif dans une Formule 1, seulement deux courses, une séance d'Essais Libres 1 [à Silverstone] et quelques tours à Abu Dhabi l'année dernière. Mais je pense qu'avec le peu de kilomètres que j'ai parcouru, être dans les points pour ma deuxième course est quelque chose de très positif et de très bien. Il faut donc continuer sur cette lancée, mais c'est un bon début."

Au-delà de son résultat personnel, les 10 points inscrits par Williams au terme de cette épreuve ont permis à l'écurie de dépasser Alpine au classement constructeurs et de se hisser au huitième rang. "Nous avons fait un excellent travail avec l'équipe", s'est réjoui Colapinto. "Nous avons fait progresser Williams au championnat et je suis très heureux de ce résultat."

"C'est un excellent résultat sur le plan collectif. Les deux voitures dans les points, P8 au championnat constructeurs, les deux voitures dans le top 8. C'est quelque chose d'inattendu et d'incroyable pour l'équipe, pour Williams, ils le méritent vraiment. Alors oui, je suis très heureux de ce que nous avons accompli ensemble, et nous devons continuer à travailler pour l'avenir."

Avec Alex Kalinauckas et Oleg Karpov