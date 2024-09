Magnussen suspendu pour le GP d'Azerbaïdjan

Kevin Magnussen devrait être le premier pilote de Formule 1 suspendu sous l'empire des points de pénalité sur la Super Licence après avoir atteint le total de 12 points sur les 12 derniers mois. L'incident qui l'a fait atteindre ce total était celui avec Pierre Gasly durant le GP d'Italie, pour lequel le Danois a été jugé responsable.

Les deux hommes sont entrés en contact à la Variante della Roggia, le pilote Haas ayant été jugé responsable par les commissaires. Il a écopé à la fois de dix secondes de pénalité mais également de deux points de pénalité sur sa licence, portant donc son total sur les 12 derniers mois glissants à 12. Quand un pilote atteint ce chiffre sur une telle période, il est automatiquement suspendu pour la prochaine course, à savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan (13-15 septembre).

"Les commissaires ont examiné la vidéo et la caméra embarquée", peut-on lire dans la décision. "À l'approche du virage 4, la voiture 20 a tenté de dépasser la voiture 10 par l'intérieur. Alors que l'essieu avant de la voiture 20 dépassait le rétroviseur de la voiture 10, les Lignes directrices sur les normes de pilotage précisent qu'une voiture qui effectue un dépassement doit 'être pilotée d'une manière sûre et contrôlée tout au long de la manœuvre'. Les commissaires ont déterminé que ce n'était pas le cas pour la voiture 20 et que le pilote était donc entièrement responsable de la collision, d'où l'attribution de la pénalité standard et des points de pénalité."

Reste à savoir si Haas, comme elle en a la possibilité, va faire appel de la décision. Dans le cas d'une absence d'appel ou d'un appel infructueux, les remplaçants évidents pour Magnussen à Bakou seraient Oliver Bearman, réserviste pour Haas et Ferrari et surtout futur titulaire au sein de l'écurie américaine, ou encore Pietro Fittipaldi, réserviste de longue date de l'écurie, qui avait notamment suppléé Romain Grosjean en fin de saison 2020 après l'accident de Bahreïn.

Voici les cinq incidents qui ont valu à Magnussen ses 12 points de pénalité :

GRAND PRIX D'ARABIE SAOUDITE – 3 points

Jugé responsable d'une collision avec Alex Albon (Williams)

GRAND PRIX DE CHINE – 2 points

Jugé responsable d'une collision avec Yuki Tsunoda (VCARB)

GRAND PRIX DE MIAMI (sprint) – 3 points

Jugé responsable d'avoir quitté la piste et d'en avoir tiré avantage contre Lewis Hamilton (Mercedes)

GRAND PRIX DE MIAMI (course) – 2 points

Jugé responsable d'une collision avec Logan Sargeant (Williams)

GRAND PRIX D'ITALIE (course) - 2 points

Jugé responsable d'une collision avec Pierre Gasly (Alpine)

Il est à noter qu'après avoir purgé sa suspension, Magnussen reviendra à zéro points de pénalité sur sa licence.