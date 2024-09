Course - Leclerc surprend McLaren et fait chavirer Monza !

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Italie 2024 de F1 en surprenant stratégiquement les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. Max Verstappen a terminé sixième, limitant la casse au championnat.

Norris réussit son départ, mais ne résiste pas à Piastri

Comme aux Pays-Bas, c'est Lando Norris qui est en pole position. Cette fois, cependant, il est accompagné sur la première ligne par l'autre McLaren d'Oscar Piastri. Les deux équipiers, qui ont validé la forme étincelante de leur équipe avec ce doublé, démarrent devant la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc. Il faut remonter au septième rang pour trouver trace de Max Verstappen, le leader du championnat, aux prises en Q3 avec une Red Bull à l'équilibre déroutant.

Au moment où démarre le tour de formation, sous un ciel nuageux (40% de chance de pluie sont annoncés), dans une température ambiante de 34°C et sur une piste chauffée à 53°C, les choix de pneus pour débuter l'épreuve sont révélés : dans le top 10 tous les pilotes partent en mediums (jaunes), à l'exception notable des deux Red Bull, en durs (blancs). Quatre autres pilotes font ce choix, tous en dehors du top 14 cependant.

Au départ, Norris conserve l'avantage dans la première chicane face à Piastri mais en revanche Russell se manque totalement et doit passer par l'échappatoire, ce qui le fait ressortir septième, derrière Verstappen. Piastri ne désarme pas et tente l'extérieur à la seconde chicane. Il passe et met son équipier hors de position, ce dont profite immédiatement Leclerc ! Norris perd deux positions. Le reste du tour se passe de façon plutôt calme, hormis une alerte entre Hülkenberg et Ricciardo à Ascari. Russell est aux prises avec Sergio Pérez, le pilote Mercedes ayant abîmé son aileron.

Oscar Piastri à l'attaque sur Lando Norris dans la seconde chicane. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Après cinq tours, le top 8 emmené par Piastri et clôturé par Pérez se tient en huit secondes. Hülkenberg connaît un nouveau contact avec une VCARB, de Tsunoda cette fois, au premier virage. Le Japonais doit abandonner quelques tours plus tard. L'Allemand est pénalisé de 10 secondes pour cette manoeuvre, alors que Ricciardo est considéré comme coupable sur l'incident avec la Haas à Ascari au premier tour.

Au 10e tour, un premier écart notable se créée entre le groupe des McLaren/Ferrari et celui des Mercedes/Red Bull, puisque Hamilton compte 2,5 secondes de retard sur Sainz devant lui. Pérez, aidé par le DRS, parvient à prendre l'avantage sur Russell pour la septième position. Sans surprise, Mercedes rappelle le Britannique au stand, notamment pour changer d'aileron avant. Le vainqueur du GP d'Autriche ressort 16e.

Norris repasse Leclerc avec l'undercut

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Progressivement, Piastri s'échappe face à Leclerc et compte même trois secondes d'avance à l'entame du 15e tour. C'est le moment que choisit McLaren pour faire rentrer Norris, afin de tenter l'undercut sur Leclerc ; le Britannique bloque copieusement les roues à l'entrée et ressort derrière l'Alpine d'Ocon qu'il efface aisément. Au tour suivant, Leclerc rentre pour couvrir cette stratégie, mais c'est trop tard : le Britannique est passé. Piastri passe par les stands au début du 17e tour et ressort quelques hectomètres devant Norris.

Avec tous ces mouvements, Sainz a hérité de la tête sur ses pneus mediums du départ devant Verstappen et Pérez, tous deux partis en durs. L'Espagnol finit par passer au stand au début du 20e tour, il ressort sixième, juste devant Ocon et Hamilton. Pendant ce temps, Leclerc met la pression sur Norris en campant dans sa zone DRS, mais le pilote McLaren réagit pour se dégager. Verstappen s'arrête au début du 23e tour pour chausser des durs à nouveau ; l'arrêt ne se passe pas bien, il perd quatre secondes, et il se retrouve huitième, derrière Ocon et devant Russell. Pérez s'arrête au tour suivant et ressort derrière son chef de file.

Au 25e tour, Piastri est donc de nouveau aux commandes, avec 1,8 seconde d'avance sur Norris et 3,5 sur Leclerc. Sainz est à une quinzaine de secondes devant Hamilton, puis l'on retrouve Verstappen à une vingtaine de secondes de la tête. Pérez, Russell, Alonso et Ocon (qui ne s'est toujours pas arrêté) ferment le top 10. En tête, les pilotes McLaren s'échangent les meilleurs temps, l'écart grimpant à 3 secondes en faveur de l'Australien au 30e tour.

Norris lance la deuxième vague d'arrêts

Au 31e tour, Russell met la pression sur Pérez et l'affrontement est chaud au premier virage, le Britannique étant obligé de couper avant de rendre la place au Mexicain. Mais surtout, à l'avant, Leclerc fond sur un Norris qui semble en peine avec ses pneus et commet une erreur dans la seconde chicane. Le second du championnat passe donc par les stands au début du 33e tour pour monter des durs, un arrêt pas tout à fait idéal. Il ressort sixième, derrière Verstappen.

Russell s'arrête également au tour suivant, avec un arrêt perfectible. Pérez couvre cet arrêt et ressort devant la Mercedes, en neuvième place. Le duo passe Albon au 37e tour. Quatrième, Hamilton passe par les stands au 38e des 53 tours. Il ressort sixième. Russell se débarrasse enfin de Pérez pour le compte de la huitième place après une passe d'armes âpre entre la première et la seconde chicane, pendant que le leader Piastri s'arrête en ressortant troisième.

Les deux Ferrari sont donc en tête au 40e tour, avec un arrêt de moins. Les yeux se tournent alors vers la lutte pour la quatrième place, qui met aux prises Verstappen et Norris. Après une première tentative timide, Norris prend le dessus sans difficulté au 41e passage, grâce au DRS. Le Néerlandais passe par les stands à la fin de ce tour pour chausser des mediums, il ressort sixième, une douzaine de secondes derrière Hamilton.

Leclerc va au bout !

Chez McLaren, on avertit Norris que les Ferrari vont tenter d'aller au bout sans faire de second arrêt ; les deux pilotes doivent donc attaquer pour aller chercher la victoire. Piastri met cela en oeuvre et parvient à revenir puis dépasser Sainz au 45e tour. Il lui reste alors une douzaine de secondes à combler sur Leclerc. L'écart chute rapidement en faveur de l'Australien pendant que Norris vient à bout de Sainz, pour la troisième place, au 48e tour.

L'écart tombe autour des sept secondes à quatre tours de la fin sous les hurlements des tifosi mais jamais l'Australien ne parviendra à revenir ! Leclerc remporte le GP d'Italie 2024 avec deux secondes d'avance sur Piastri et six sur Norris qui prend le meilleur tour !

Grand Prix d'Italie 2024 de F1